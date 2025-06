Vitória perde para Universidad Católica e é eliminado da Sul-Americana

- Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Jogando na altitude de Quito, no Equador, o Vitória perdeu por 1 a 0 para o Universidad Católica e se despediu da Copa Sul-Americana. Com um jogador a mais desde os 15 minutos do primeiro tempo, o Rubro-Negro não conseguiu transformar a vantagem numérica em gols, desperdiçou boas oportunidades e acabou eliminado após uma falha decisiva do goleiro Lucas Arcanjo, que furou uma bola recuada e viu o único gol da partida sair de forma inusitada.

Com o resultado, o Vitória caiu para a terceira colocação do Grupo B, sendo ultrapassado pelo Cerro Largo, do Uruguai, que venceu o Defensa y Justicia por 2 a 1 e garantiu a vaga nos play-offs. O clube baiano encerra sua participação na Sul-Americana com uma campanha abaixo das expectativas: um triunfo, três empates e duas derrotas em seis jogos.

A Universidad Católica, que já estava classificada antes mesmo de entrar em campo, disparou na liderança com 14 pontos, duas vitórias, dois empates e nenhuma derrota.

Aos 15 minutos do primeiro tempo, o jogo teve uma reviravolta. Após revisar o lance no VAR, o árbitro decidiu converter o cartão amarelo de Rooney Troya em vermelho direto, após o camisa 17 pisar no tornozelo de Claudinho.

Mesmo com um jogador a mais em campo, o Vitória seguiu na mesma proposta tática, apostando em contra-ataques velozes. Em uma falha na saída de bola dos donos da casa, Ronald encontrou Matheuzinho livre na área, mas o meia finalizou fraco e parou na defesa do goleiro. Janderson também criou boas chances, tanto com os pés quanto de cabeça, mas não conseguiu balançar as redes.

No segundo tempo, o Vitória teve boas chances para abrir o placar, mas pecou na finalização e acabou punido por um erro individual. A equipe criou uma grande oportunidade quando Matheuzinho finalizou com força após passe de Janderson, mas Cangá salvou em cima da linha.

Pouco depois, Lucas Braga exigiu boa defesa de Johan Lara, e no rebote, Erick desperdiçou finalizando para fora. Apesar da pressão rubro-negra, o Universidad Católica saiu na frente em um lance infeliz: após recuo de Baralhas, o goleiro Lucas Arcanjo furou a bola, que entrou lentamente no gol, decretando a eliminação do Vitória da Copa Sul-Americana.

Além da dura eliminação, o Leão aumentou a sequência negativa para três jogos sem vencer na temporada. O Rubro-Negro busca a reabilitação no próximo domingo, 1º, às 18h30, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.