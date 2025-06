Corinthians x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

EC Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Gol contra, jogo perdido, eliminação na Sul-Americana - o Vitória deixa tudo para trás neste domingo, 1, às 18h30, quando encontra o Corinthians no confronto válido pela 11a rodada do Brasileirão. Fora de casa, na Neo Química Arena o Rubro-Negro tem a missão de deixar a zona de rebaixamento após dois jogos sem vencer no torneio.

O Vitória ocupa a décima sétima posição na tabela do Brasileiro, com nove pontos acumulados até aqui. Depois de perder para o Santos e para o Bahia no campeonato, o Leão da Barra precisa voltar a subir para ficar mais confortável nas próximas rodadas.

Do outro lado, o Corinthians vem vivendo uma campanha feliz no Brasileirão, ocupando a oitava posição da tabela com 14 pontos até então. Nos últimos dois jogos pelo torneio, viveu um empate contra o Atlético-MG e venceu o Novorizontino, mas perdeu para o Huracán por 1 a 0 na Sul-Americana na última terça-feira, 27.

Transmissão

A partida será transmitida pela Record na televisão aberta, pela CazéTV no streaming e pelo Premiere no pay-per-view.

Prováveis escalações:

Corinthians: Hugo Souza; Félix Torres, Cacá, André Ramalho e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez e Breno Bidon; André Carrillo, Romero e Memphis. Técnico: Dorival Júnior.

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Edu, Zé Marcos e Jamerson; Baralhas, Ronald Lopes e Matheuzinho; Lucas Braga e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

Arbitragem