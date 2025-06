Thiago Carpini acumula fracassos à frente do Vitória em 2025; relembre

Thiago Carpini vive momento turbulento no comando do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O ano de 2025 tem sido turbulento para o Vitória. O técnico Thiago Carpini é o principal alvo da insatisfação da torcida. Com uma série de resultados negativos em campo e eliminações precoces, o treinador chega ao fim de maio com um saldo amplamente desfavorável e fortemente pressionado pela torcida.

Após a frustrante eliminação na Copa Sul-Americana para o Universidad Católica, mesmo com o time jogando por quase toda a partida com um homem a mais, os questionamentos sobre o trabalho do treinador se intensificaram. O revés no Equador é apenas o mais recente de uma sequência preocupante.

Relembre os principais fracassos de Thiago Carpini no comando do Vitória em 2025:

- Eliminação na primeira fase da Copa do Brasil para o Náutico

Em um confronto considerado acessível para o Leão, o Vitória foi derrotado por 2 a 0 em pleno Barradão para o Náutico, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. O revés resultou numa eliminação precoce e na perda de receita com a premiação. Vale lembrar que o rubro-negro vinha acumulando uma série de vitórias sem perder, somando, à época, 22 jogos.

- Vice-campeonato baiano, com uma atuação sem brilho no Ba-Vi da final

O Vitória perdeu o título estadual de 2025 sendo amplamente dominado no primeiro clássico, onde sofreu 2 a 0 do Bahia, sem sequer construir uma jogada de perigo. E mesmo com o adversário oferecendo o campo no jogo de volta, o time não teve qualidade para propor o jogo. No fim, empate amargo com gol no último minuto, perda do título dentro de casa e confusão protagonizada pelo treinador com o zagueiro Ramos Mingo.

- Derrota em Ba-Vi com um jogador a mais durante toda a partida, gerando revolta entre os torcedores

No clássico disputado pelo Brasileirão, o Vitória esteve com um jogador a mais desde os quatro minutos da etapa inicial. Ainda assim, foi pressionado pelo arquirrival Bahia na etapa inicial. No final das contas, empatou o jogo no segundo tempo, empilhou chances perdidas e foi derrotado por 2 a 1.

- Derrota dentro de casa para um time tecnicamente inferior na Sul-Americana, prejudicando a classificação

O Leão da Barra sucumbiu para o Cerro Largo-URU diante da torcida no Barradão. A derrota prejudicou os planos do clube em relação a classificação para a fase eliminatória da Sul-Americana. Para os uruguaios, foi a primeira vitória fora de casa em competições internacionais na história.

- Empate e derrota com gol bizarro para a Universidad Católica de Quito

O empate e a derrota contra a Universidad Católica, ambas com superioridade numérica, também entraram para o "hall" dos vexames de 2025. Os resultados culminaram na eliminação vexatória da Copa Sul-Americana, competição na qual o treinador chegou a declarar que o objetivo era o título, mesmo afirmando que a prioridade era o Brasileirão.

- Campanha atual no Brasileirão repete os números desastrosos de 2024

O time segue a mesma sina de 2024: lutar para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Após a campanha história capitaneada pelo treinador na temporada passada, com a manutenção do clube na elite e a classificação na Copa Sul-Americana, em 2025 as perspectivas seguem ruins. Em 10 jogos, são apenas duas vitórias, mais três empates e cinco derrotas. Um dos piores times no quesito defesa, sofreu gols em todos os jogos do Brasileirão.