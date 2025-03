Carpini explica como se envolveu em confusão no Ba-Vi: "Emoções"

Thiago Carpini, técnico do Vitória, brigando com Ramos Mingo, zagueiro do Bahia - Foto: Reprodução | TVE

O Vitória pressionou até o último momento, mas viu seu sonho de conquistar o Campeonato Baiano 2025 escapar após um empate em 1 a 1 contra o Bahia no Barradão. O time rubro-negro abriu o placar já na reta final, com Claudinho, mas, nos acréscimos, Kayky empatou para o Tricolor, garantindo o título estadual para os visitantes. O confronto, carregado de rivalidade, teve um episódio envolvendo o técnico Thiago Carpini, que se desentendeu com jogadores do Esquadrão após o apito final.

O clássico Ba-Vi deste domingo, 23, foi marcado por fortes emoções e muita tensão. Durante a partida, quatro jogadores foram expulsos – Cauly, Caio Alexandre, Danilo Fernandes e Zé Marcos – após confusões e trocas de agressões entre as equipes.

Em entrevista após o jogo, Carpini fez questão de minimizar o ocorrido, explicando que a tensão do clássico, com nervos à flor da pele, é algo esperado. Para Carpini, a troca de palavras e o conflito no pós-jogo não afetaram o desempenho de sua equipe, embora ele tenha reconhecido que a situação acabou esfriando o ímpeto do Vitória.

“Não tem muito o que ressaltar sobre a confusão. No pós-jogo… clássico, né? Clássico grande, emoções à flor da pele, isso acontece. Acabou, ficou ali. O que aconteceu é o tamanho da rivalidade e da energia do jogo. A confusão, como eu falei, os nervos estavam à flor da pele. A gente entra para o ‘deixa disso’, para tentar separar. Ali não tinha como. Na primeira confusão, acho que a gente entrou um pouco na pilha do jogo, mas não interferiu no resultado", explicou Carpini.

Apesar da frustração com o vice-campeonato, o técnico fez uma avaliação positiva da campanha do Vitória no estadual. Para ele, o saldo da competição foi bastante positivo, considerando que o time enfrentou uma equipe de nível elevado como o Bahia e teve apenas uma derrota durante toda a campanha.

O Leão agora volta suas atenções para a Copa do Nordeste, onde enfrenta o Moto Club-MA, nesta quarta-feira, em jogo decisivo que vale a liderança do Grupo A. O confronto será realizado no Estádio Castelão, às 21h30 (de Brasília).