“Não tem terra arrasada”, diz Matheuzinho após eliminação do Vitória

Matheuzinho em ação na derrota vexatória para o Universidad Católica-EQU - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória foi eliminado da Copa Sul-Americana de maneira melancólica. O gol contra bizarro do volante Baralhas na derrota por 1 a 0 para o Universidad Católica, que contou com uma falha do goleiro Lucas Arcanjo, sepultou as chances de classificação do rubro-negro baiano aos playoffs da competição continental. Pra piorar, o Leão da Barra atuou com um jogador a mais desde os 15 minutos do primeiro tempo.

Após o confronto no Estádio Olímpico Atahualpa, o meia Matheuzinho concedeu entrevista ao canal ESPN e comentou sobre a frustração com o resultado, reconhecendo os erros cometidos durante a partida.

“É difícil falar agora. A gente estava controlando bem o jogo. Infelizmente tomamos o gol em um erro nosso. Faz parte do jogo. A gente tentou. Estamos desclassificados e agora é focar no Brasileiro”, disse o camisa 30.

Apesar da superioridade numérica e de ter criado boas chances ao longo dos 90 minutos, o Vitória não conseguiu transformar as oportunidades em gols. Matheuzinho, que teve uma chance clara, lamentou a falta de eficiência ofensiva.

“A gente teve várias oportunidades, eu tive uma e não fiz. A gente não matou o jogo. Virar a página e pensar no Brasileiro. Temos um jogo difícil contra o Corinthians. Focar, manter os pés no chão, não tem terra arrasada”, completou.



O Vitória agora volta todas as atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, 1, o time comandado por Thiago Carpini visita o Corinthians, às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 10ª rodada da competição nacional.

Primeiro time dentro do Z-4 e vindo de duas derrotas consecutivas no Brasileirão, o Leão da Barra ocupa a 17ª posição, com apenas nove pontos ganh