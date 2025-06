Vitória tem conversas avançadas para o retorno de Zé Welison; saiba

Zé Welison tem conversas avançadas para deixar o Fortaleza e retornar ao Vitória - Foto: Igor Mendes / Fortaleza EC

Após a declaração de Thiago Carpini sobre a necessidade de contratações, o Vitória se movimenta no mercado em busca de reforçar o meio-campo. O Leão da Barra tem negociações avançadas com o volante Zé Welison, do Fortaleza, revelado na Toca do Leão e que atuou no clube baiano até 2018. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal 'O Povo' e confirmada pelo Portal A TARDE.

Além de Zé Welison, o Vitória também quer um meio-campista de características ofensivas. O alvo é Lucas Crispim, ex-Fortaleza, mas o Leão da Barra terá que enfrentar a concorrência de equipes da Série A e B que também estão interessados no meia que atua no futebol da Tailândia.

Lucas Crispim interessa ao Vitória | Foto: Reprodução/Instagram/Divulgação/Buriram United

Modelo de negociação

De acordo com apuração do A TARDE, o retorno de Zé Welison ao Barradão seria em definitivo. O Vitória negocia com o time cearense a compra de parte dos direitos econômicos do volante de 30 anos.

Para a posição de volante, no momento, Zé Welison concorreria com Baralhas, Ronald, Ryller, Pepê e Willian Oliveira. Recentemente, o Leão da Barra dispensou Thiaguinho do elenco.

O próximo jogo do Vitória será contra o Corinthians, neste domingo, 1º, pela 11ª rodada do Brasileirão. A bola rola na Neo Química Arena às 18h30.