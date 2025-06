Vitória conhece adversários no Brasileirão Feminino Sub-17 2025

Time feminino Sub-17 do Vitória conhece adversário no Brasileirão da categoria - Foto: Divulgação

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os detalhes da edição 2025 do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17, que começa no dia 14 de junho e terá sua final disputada em 23 de agosto. A competição, que chega à quarta edição, terá um formato ampliado nesta temporada, passando de 16 para 24 equipes participantes.

Representante do futebol baiano, o Vitória está no Grupo C. A Leoas da Barra estarão ao lado de São Paulo, Sport e ADERGS-RS. O torneio será dividido em quatro fases: fase de grupos, quartas de final, semifinal e final. Na etapa inicial, os times se enfrentam em turno e returno, totalizando seis rodadas por grupo.

A CBF ainda não divulgou os horários e locais das partidas, que serão definidos nas próximas semanas. A expectativa é que os jogos sejam distribuídos em sedes regionais, como ocorreu em edições anteriores.

Fórmula de disputa

Classificação: Avançam às quartas de final os primeiros colocados de cada grupo (6 times) e os dois melhores segundos colocados.

Mata-mata: Quartas e semifinais terão jogos de ida e volta. A final será em jogo único, com mando da equipe de melhor campanha.

Mata-mata: Em caso de empate na pontuação, o saldo de gols define o classificado; se persistir a igualdade, haverá disputa por pênaltis.



Critérios de desempate (fase de grupos): vitórias, saldo de gols, gols marcados, cartões vermelhos, cartões amarelos e sorteio.

Confira os jogos do Vitória no Grupo C

Vitória x Sport

São Paulo x Vitória

Vitória x ADERGS-RS

ADERGS-RS x Vitória

Vitória x São Paulo

Sport x Vitória