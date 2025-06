Veja quem no Vitória já não pode mais mudar de clube na Série A

Vitória tem 13 atletas do elenco que ultrapassaram o limite de jogos na Série A - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Com a nova janela de transferências prestes a abrir, o Vitória avalia mudanças no elenco para se reerguer no Campeonato Brasileiro. O rubro-negro baiano vive momento delicado na competição e viu a necessidade de reformulação aumentar após a eliminação precoce na Copa Sul-Americana.

Entretanto, uma regra da CBF impõe um limite aos jogadores que atuarem por sete ou mais partidas na Série A não podem se transferir para outro clube da mesma divisão. Eles só poderão jogar em clubes de outras divisões ou fora do Brasil nesta temporada.

No elenco rubro-negro, 13 atletas já ultrapassaram esse limite e não podem mais se transferir para outro time do Brasileirão.

Com isso, a diretoria de futebol Vitória precisa agir com mais cautela na gestão do elenco, principalmente caso opte por dispensas ou trocas, o que tem impacto financeiro envolvido.

A janela oficial para transferências nacionais abre em 10 de julho. Até lá, o clube pode seguir monitorando o mercado, mas sem poder contar com alternativas dentro da elite do futebol brasileiro para os nomes já acima do limite.

Veja os jogadores que ultrapassaram o limite de jogos na Série A:

Lucas Arcanjo (goleiro) – 9 jogos

Zé Marcos (zagueiro) – 7 jogos

Lucas Halter (zagueiro) – 10 jogos

Claudinho (lateral) – 8 jogos

Jamerson (lateral) – 10 jogos

Gabriel Baralhas (volante) – 8 jogos

Ronald (volante) – 8 jogos

Ricardo Ryller (volante) – 10 jogos

Matheuzinho (meia) – 8 jogos

Erick (atacante) – 9 jogos

Janderson (atacante) – 10 jogos

Fabri (atacante) – 7 jogos

Gustavo Mosquito (atacante) – 8 jogos