Mota reconhece erros, mas diz que "todo mundo aprovou" contratações do Vitória

Fábio Mota, presidente do Vitória, durante a entrevista desta sexta, 30 - Foto: Reprodução/YouTube

Durante entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, 30, Fábio Mota reconheceu erros no planejamento do Vitória para a temporada 2025 e prometeu "mudanças drásticas". O presidente do Leão da Barra admitiu o mau momento, mas comentou também sobre a dificuldade em competir financeiramente no futebol nacional.

Questionado sobre o mercado de transferências, Mota afirmou que "é evidente que tem erros". No entanto, ele indicou a diferença de investimentos do clube em relação às outras equipes da Série A do Campeonato Brasileiro.

"Você vê que o nível de investimento nosso é o menor de todos, porque a gente trabalha dentro da responsabilidade. Mesmo assim temos dívidas, um aperto financeiro muito grande no Vitória, muito difícil fazer a gestão. Não tem receita de bolo quando você vai contratar. Já disse, erramos em algumas, acertamos em outras", iniciou.

De acordo com Fábio Mota, apenas três clubes da Primeira Divisão possuem uma folha menor que a do Vitória.

Tínhamos uma folha de seis milhões de reais ano passado, passamos para nove milhões. Temos a 17ª folha do Campeonato Brasileiro, à frente apenas de três equipes: Juventude, Ceará e Mirassol. O restante tem folhas superiores à nossa. Fábio Mota, presidente do Vitória

Aprovação da torcida

Fábio Mota relembrou que, apesar das críticas ao elenco rubro-negro, muitas contratações feitas pelo Vitória tiveram apoio da torcida. O presidente afirmou que recebeu diversas mensagens com elogios aos reforços trazidos no início do ano.

Todo mundo aprovou essas contratações. Fábio Mota, presidente do Vitória

"Quando a gente começou a montagem desse time, a torcida apoiou e até vibrou com algumas dessas contratações. Recebi nas minhas redes sociais, o clube também. Evidente que houve frustração de diretoria e torcida porque esperávamos mais de alguns jogadores", pontuou.

Fábio Mota antes da partida do Vitória contra o Universidad Católica, pela Copa Sul-Americana | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O dirigente detalhou que deve trazer "quatro, cinco ou seis peças" na próxima janela de transferências. Ele ainda criticou o setor ofensivo do Vitória, mas voltou a bater na tecla que alguns dos nomes contratados foram "festejados" pela torcida.

Os resultados mostram que nosso maior problema é o ataque, falta de pontaria. Fábio Mota, presidente do Vitória

"No Ba-Vi e contra o Santos, tivemos mais chances e não marcamos. No último jogo nem se fala. Nós tivemos que fazer um gol contra para perder o jogo, porque o outro time não teve nenhuma chance. Evidente que houve equívoco. Quando anunciamos os atacantes, foram festejados por todos. Não deu certo. Está nítido pelos números que houve erros e vamos tentar corrigi-los", finalizou.

O próximo compromisso do Vitória será contra o Corinthians, neste domingo, 1º, pela 11ª rodada do Brasileirão. A bola rola na Neo Química Arena às 18h30.