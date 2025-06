Ceni enaltece jogo do Bahia, cita elenco e volta a lamentar eliminação

Rogério Ceni diz que Bahia está em evolução - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Após o triunfo por 2 a 1 sobre o São Paulo na noite deste sábado, 31, o técnico Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva, e além de analisar o desempenho do Bahia, o treinador também abordou uma série de temas. Para começar, o comandante tricolor fez questão de elogiar o desempenho dos jogadores, principalmente na etapa inicial, mesmo sem alteração no placar.

“Um jogo bem jogado, o primeiro tempo excepcional, muito bem jogado. No segundo tempo a gente fez os gols, depois veio o pênalti que deixou o time um pouco nervoso. É onde o São Paulo começa a chegar”, comentou Ceni.

Durante a coletiva, o técnico também falou sobre a qualidade do elenco azul, vermelho e branco, mencionando a alteração promovida no segundo tempo, quando tirou Gilberto e pôs Arias no jogo, e indicou que provavelmente não serão feitos muitos investimentos na janela de transferências especial para o Super Mundial de Clubes, que vai contemplar não só as equipes da competição, e estará aberta a partir deste domingo, 1, até a próxima terça-feira, 10.

“É um elenco que dá mais opções que no ano passado. Gilberto tem um pouco mais de qualidade técnica, Arias ataca melhor o espaço. No final o Gilberto cansou, e Arias entrou para reforçar a linha de quatro. A gente qualificou o time, faltam algumas peças, mas o elenco que temos nos dá opções. Esse é o elenco que segue até o final do ano”, disse o treinador.

Ceni pede paciência e destaca evolução do Bahia

Por fim, ainda conforme o treinador — abordando a recente eliminação na Libertadores —, atualmente, o Bahia compete contra qualquer equipe, mas que nem sempre vai sair vencedor dos duelos. Assim como classificou na última quarta-feira, 28, quando foi derrotado para o Internacional, Ceni voltou a citar a frustração pela queda no torneio, mas também destacou o processo de desenvolvimento do Tricolor de Aço sob seu comando, trazendo uma indagação ao torcedor no final da sua fala:

“É frustrante para nós também, era palpável a possibilidade de estar nas oitavas. O torcedor vê a parceria com o Manchester City e pensa que vai ganhar de todo mundo. Nem o [Manchester] City ganhou de todo mundo esse ano [...] Eu queria ser campeão da Libertadores, campeão de tudo, mas é preciso entender que tudo tem seu tempo, é um processo. Também estou chateado pela Libertadores [...] Mas estamos crescendo”, afirmou o treinador.

Quando você viu o Bahia dois anos seguidos brigando pelo top-5 do Brasileiro? questionou Rogério Ceni - técnico do Bahia

Segundo o comandante, a seriedade e o desejo de vencer existem, mas nem sempre o time vai conseguir encaixar o jogo e manter a intensidade contra todos os adversários: "São 41 jogos na temporada, é difícil manter a intensidade em todos”.

Próximo jogo

O Bahia retorna a campo na próxima quarta-feira, 4, às 19h, para enfrentar o Confiança no estádio Batistão, em Aracaju, em partida atrasada válida pela Copa do Nordeste, após 41 partidas em 133 dias, e o técnico Rogério Ceni vai dar um descanso aos atletas que vem atuando na "maratona de jogos" do calendário do futebol brasileiro.

"No próximo jogo, contra o Confiança, não vamos usar os atletas que estão jogando ultimamente. Vamos com alguns atletas mais jovens e jogadores sub-20. O corpo e o mental precisam de descanso", garantiu o técnico tricolor.