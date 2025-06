Ademir volta ao time, elogia DM e diz que o foco do Bahia é a Série A

Ademir foi titular na partida contra o São Paulo - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após ficar de fora de algumas partidas por lesão, o atacante Ademir voltou a estar à disposição do técnico Rogério Ceni no meio da semana, e na partida deste sábado, 31, contra o São Paulo, figurou entre os titulares escalados pelo treinador. Depois do apito final, o camisa 7 celebrou poder voltar a jogar e enalteceu o trabalho do Departamento Médico do Bahia.

“Estou muito feliz de voltar, cara. Ficar fora é sempre muito ruim, mas tem coisas que a gente não controla. Foi um tempo que eu usei para me dedicar, trabalhar firme e forte [...] Gosto de enaltecer o trabalho do DM do clube, do Thiago também, que faz parte da transição. Ele é um cara que se dedica muito, passa trabalhos fortes. A gente até fica bravo com ele, mas é para o nosso bem. É para a gente colher em campo”, declarou o jogador durante a zona mista.

Foco no Brasileiro e mata-mata para buscar títulos

Ainda durante a entrevista, o atacante também afirmou que o triunfo sobre o São Paulo foi importante para restabelecer a confiança após a eliminação na Libertadores, e revelou que o Campeonato Brasileiro é o principal objetivo do Esquadrão na temporada, classificando a competição como “carro-chefe” do ano:

“A gente sabe que o carro-chefe da temporada é o Brasileiro. Então não podemos deixar distanciar a parte de cima da tabela. É importante se manter ali, para conseguir uma vaga direta na Libertadores também”, garantiu Ademir.

No entanto, apesar de destacar que o foco do Esquadrão é somar o máximo de pontos na Série A até a parada para o Super Mundial de Clubes, o camisa 7 não descartou as copas do Brasil e Sul-Americana — esta última conquistada após a eliminação na Libertadores. Segundo o jogador, a intenção é desempenhar o melhor possível nos jogos de mata-mata para entrar forte na disputa pelos títulos.

Próximo jogo

O Bahia retorna a campo na próxima quarta-feira, 4, às 19h, para enfrentar o Confiança no estádio Batistão, em Aracaju, em partida atrasada válida pela Copa do Nordeste, mas, para o duelo, o treinador Rogério Ceni disse que vai mandar à campo atletas mais jovens e jogadores sub-20.