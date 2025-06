Caio Alexandre fala em protagonismo após triunfo do Bahia

Caio Alexandre exaltou a força do Bahia contra o São Paulo - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O triunfo por 2 a 1 sobre o São Paulo recolocou o Bahia no G-6 do Campeonato Brasileiro e pôs fim à incômoda sequência de derrotas em Porto Alegre, que, além do revés contra o Grêmio, também incluiu a eliminação do clube na Libertadores. Neste sábado, 31, após o apito final, o meio-campista Caio Alexandre traçou o objetivo do Esquadrão no Brasileirão.

A gente quer estar sempre na parte de cima da tabela, e é isso que buscamos: ser protagonista no campeonato Caio Alexandre - jogador do Bahia

Consciência das dificuldades

Apesar de ressaltar a intenção de manter o Tricolor de Aço sempre no topo da tabela, o camisa 19 afirmou que o grupo e comissão técnica entendem a dificuldade da competição, e que nem sempre será possível conquistar o resultado positivo, mas, que ainda assim, o Bahia tem feito um bom início de Série A.

“Acho que foi um começo bom pra gente. Talvez a gente tenha deixado alguns pontos pelo caminho, mas sabemos da dificuldade que é o Campeonato Brasileiro. Hoje fizemos uma grande partida contra um grande adversário, que é o São Paulo. Então, acredito que o nosso torcedor sai feliz hoje, muito pelo triunfo e também pela nossa atuação”, comentou o jogador.

Com 11 partidas já disputadas no Campeonato Brasileiro — cinco delas contra equipes da parte de cima da tabela (PAL; FLA; CRU; CEA; COR) —, Caio destacou que todos os adversários enfrentados no certame fizeram o Esquadrão sofrer de alguma forma, assim como foi na partida de ontem, após o gol do São Paulo.

“A gente tenta controlar as partidas o máximo possível, mas vai ter momentos em que o adversário vai nos colocar em um bloco mais baixo. Sabemos que isso pode acontecer, é normal. Mas, graças a Deus, conseguimos manter firme e conquistamos o triunfo”, afirmou o camisa 19.

Faz parte [...] Em alguns jogos a gente vai sofrer. Mas o mais importante é quando o juiz apita o fim da partida e o Bahia está vencendo. Isso é o que realmente importa para todos nós Caio Alexandre - meio-campista do Bahia

Resposta após eliminação

Por fim, o meio-campista disse que o triunfo sobre o São Paulo foi importante para dar a “volta por cima” após a frustrante eliminação na Libertadores: "Sabíamos que precisávamos dar a volta por cima. Encaramos isso como uma oportunidade de trazer o nosso torcedor para perto novamente [...] E acho que foi isso que a gente demonstrou desde o início. Criamos bastante chances. Foi um placar de 2 a 1, mas tivemos oportunidades de construir um placar maior”.

Próximo compromisso

O Bahia volta à campo nesta quarta-feira, 4, às 19h, contra o Confiança, no Batistão, em duelo atrasado, válido pela Copa do Nordeste, mas não vai contar com a presença de Caio Alexandre, nem do restante dos jogadores que vêm atuando nas últimas partidas. Isso porque o técnico Rogério Ceni afirmou durante a coletiva deste sábado, 31, que os atletas serão poupados.