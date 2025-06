Ceni revela que vai mandar à campo time alternativo contra o Confiança

Bahia usará time alternativo contra o Confiança, diz Ceni - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Time que mais entrou em campo no ano em território brasileiro, o Bahia já disputou 41 jogos em 133 dias desde o início da temporada de 2025. Em decorrência da alta carga de partidas, o elenco tricolor demonstra sinais de exaustão, não só na parte física, mas também mental. A fim de diminuir o desgaste, e evitar novas lesões, o técnico Rogério Ceni afirmou que vai mandar a campo um time alternativo na próxima partida.

Após vencer o São Paulo por 2 a 1 na noite deste sábado, 31, o Tricolor de Aço retorna aos gramados já nesta quarta-feira, 4, apenas quatro dias depois do duelo pelo Brasileirão. No entanto, para o jogo contra o Confiança, em partida atrasada válida pela Copa do Nordeste, o comandante tricolor garantiu que não vai usar os atletas que estão jogando ultimamente.

Vamos com alguns atletas mais jovens e jogadores Sub-20. Estamos há 133 dias trabalhando com 41 jogos disputados. O corpo e o mental precisam de descanso. Rogério Ceni - técnico do Bahia

O treinador destacou que a decisão visa oferecer uma folga maior aos atletas, para começar a preparação pensando nos últimos jogos agendados no calendário do Esquadrão antes da parada para o Super Mundial de Clubes: Náutico (07/06); Red Bull Bragantino (12/06).

“Vamos fazer uma programação para que no jogo de quarta os mais jovens, como Ruan Pablo, estejam em campo, até para que eles sejam olhados também. Vamos oferecer uma folga maior e começar a preparação pensando em Náutico e Bragantino. Vamos tentar não repetir jogadores, fazer treinamentos específicos”, revelou o técnico Rogério Ceni.

Ceni vê elenco competitivo e pede paciência à torcida

Durante a coletiva, Rogério Ceni também destacou a qualidade do elenco do Bahia e afirmou que não espera reforços na janela especial do Super Mundial de Clubes, apontando que o grupo atual seguirá até o fim do ano. Ele reconheceu a frustração pela eliminação na Libertadores, mas pediu paciência à torcida, ressaltando a evolução do time sob seu comando. O treinador afirmou que o Bahia hoje compete com qualquer equipe, embora nem sempre vença, e lembrou que é difícil manter intensidade em todos os jogos de uma temporada com 41 partidas.