Lucho explica má fase e revela preferência por posicionamento

Convocado por Marcelo Bielsa para defender a Seleção Uruguaia na próxima Data Fifa — que inclui um compromisso contra o Paraguai na próxima quinta-feira, 5, e outro contra a Venezuela, na terça-feira, 10 —, o atacante Luciano ‘Lucho’ Rodríguez se apresentou à delegação Celeste na noite deste domingo, 1.

Mesmo atravessando um momento ruim no Bahia, o uruguaio é figura carimbada nas convocações do Uruguai. Durante sua apresentação, o atleta do Esquadrão concedeu entrevista ao jornalista Rodri Vázquez, e durante a conversa, falou a respeito da fase que vive com a camisa tricolor, sem marcar um gol há 18 jogos — maior jejum da carreira.

O atacante compreende que está enfrentando um período de baixa, mas afirmou que isso faz parte do futebol: “Estou enfrentando uma fase difícil no Brasil [...] Nem sempre vamos viver bons momentos”. A resposta do jogador sobre o tema foi parecida com o discurso endossado pelo técnico Rogério Ceni há três semanas, quando foi questionado sobre a fase do uruguaio.

Ainda durante a entrevista, Lucho atribuiu o momento conturbado ao sistema de jogo do Bahia. Segundo ele, o esquema praticado no Esquadrão é baseado em muita posse de bola, e a recomendação é que o jogador ataque os espaços, sempre tentando chegar à área, o que, por muitas vezes, acaba não o envolvendo na partida.

Não me envolvo tanto no jogo em si, por isso também perdi um pouco de confiança nesse aspecto Lucho Rodríguez - atacante do Bahia

No Tricolor de Aço, Luciano Rodríguez atua como camisa 9 na estratégia de jogo montada pelo comandante azul, vermelho e branco. No entanto, apesar de garantir que pode atuar na posição, o uruguaio revelou preferência por jogar na beirada do campo, pela ponta.

“Minha posição natural é como ponta, sempre disse isso [...] Não tenho problema em jogar como camisa 9, como estou fazendo agora no Bahia, mas claro que gostaria de voltar à minha posição de origem, que foi onde tive melhor desempenho [...] Acho que é a posição onde melhor aproveitam o meu futebol, mas, como disse, sempre vou jogar na posição que o treinador achar melhor”, comentou o jogador.

Fora de posição?

Embora tenha revelado a preferência por atuar pelo lado do campo, foi atuando como referência no ataque da equipe do técnico Rogério Ceni que o uruguaio alcançou importantes marcas na temporada: entrou no Top-5 maiores artilheiros estrangeiros da história do clube; igualou a marca de gols da temporada passada em tempo recorde; marcou o primeiro hat-trick da carreira.

Sem marcar há dois meses, o atacante acumula sete gols com a camisa tricolor em 2025, dividindo vice-liderança na disputa pela artilharia com Erick, e atrás de Willian José e Erick Pulga, ambos com oito tentos anotados.

Assista a entrevista

🗣 Llegó Luciano Rodríguez a Uruguay y mañana se pone a disposición de Marcelo Bielsa. Habló en @lahoracanal5.



🎙 “Muy contento de volver al país y por estar en una nueva convocatoria”



🎙 "No tengo problema de jugar de centro delantero, pero me gustaría volver a jugar de… pic.twitter.com/oOgZGFeiud — Rodri Vázquez (@RodriVazquez95) June 2, 2025

Desfalca o Bahia

Com a convocação para defender seu país, o atacante Lucho Rodríguez vai desfalcar o Esquadrão na partida contra o Náutico, no próximo sábado, dia 7, em duelo válido pela Copa do Nordeste. No meio desta semana — na quarta-feira, 4 —, o Bahia também entra em campo, e em tese, o uruguaio seria uma baixa confirmada para o duelo, contudo, o treinador Rogério Ceni garantiu que vai mandar um time alternativo para o confronto, portanto, o desfalque não será sentido.