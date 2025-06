Confira todos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil

Taça da Copa do Brasil - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O sorteio foi feito, e todos os times da Copa do Brasil já conhecem seus adversários nas oitavas de final. Vindo todas de um pote único, ou seja, sem restrições para formar os duelos ou mandos de campo, as dezesseis equipes disputarão os jogos de ida em 30 de julho, e os de volta no dia 6 de agosto.

Após o sorteio realizado nesta segunda-feira, 2, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, o próximo será o das quartas de final, a ser realizado em agosto. Para as oitavas, alguns clássicos foram definidos, como o paulista Corinthians e Palmeiras.

Veja todos os confrontos:

Confronto 1: São Paulo x Athletico-PR

Confronto 2: Atlético-MG x Flamengo

Confronto 3: Retrô x Bahia

Confronto 4: Fluminense x Internacional

Confronto 5: CRB x Cruzeiro

Confronto 6: CSA x Vasco

Confronto 7: Corinthians x Palmeiras

Confronto 8: Botafogo x Red Bull Bragantino

Confira as datas base no calendário da Copa do Brasil