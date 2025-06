Ponta ou 9? Ceni justifica uso de Lucho como centroavante no Bahia

Rogério Ceni e Lucho Rodríguez - Foto: Divulgação | ECBahia

Maior contratação da história do Bahia, o uruguaio Luciano Rodríguez ganhou destaque jogando aberto pelos lados do campo no início da sua carreira, mas vem sendo utilizado como centroavante pelo técnico Rogério Ceni no Bahia, que "não enxerga Lucho como ponta". Antes do jovem revelar, nesta segunda-feira, 2, sua preferência em atuar como extremo, o comandante tricolor já havia explicado que, para ele, o atleta "é um segundo atacante".

Após o triunfo do Esquadrão de Aço sobre o Ceará, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, Ceni analisou o comportamento de Ademir e Pulga, que costumam jogar nas beiradas, destacando as diferenças entre os atletas. Para ele, Lucho é "feito pra jogar como Gabigol e Bruno Henrique", quando ambos estavam no Flamengo, 2020 e 2021.

"Nossos pontas, eles caminham muito próximo à linha, tanto o Ademir, quando joga pela direita, quanto o Pulga, quando joga pela esquerda. O Lucho, eu não vejo ele como um ponta, um cara para receber a bola e fazer um contra um como o Erick Pulga. O Lucho, basicamente, é um segundo atacante. Mais do que um 9, mais do que um ponta, é um cara feito pra jogar como Gabigol e Bruno Henrique [na época de Flamengo]", afirmou o comandante.

Rogério Ceni e Lucho Rodríguez em treino no Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

Em entrevista ao jornal Sport890, o jogador revelou contatos com a comissão técnica de Marcelo Bielsa, treinador da Seleção do Uruguai, que convocou Luciano Rodríguez para a próxima data Fifa. Uma das principais joias do seu país, Lucho afirmou que "gostaria de voltar à posição original", onde acredita ser "melhor aproveitado".

"Sim, tive contato com a comissão técnica do Marcelo Bielsa. Eles me mostraram vídeos, fizeram acompanhamento e também me apresentaram os dados de GPS. Obviamente, minha posição natural é ponta, eu sempre falei isso. Não tenho problema em jogar como 9, como tenho feito agora no Bahia, mas gostaria de voltar à minha posição original, onde tive meu melhor rendimento, que foi no Liverpool, atuando como ponta. Acho que é a posição em que fui melhor aproveitado. Mas, como sempre digo, vou jogar onde o treinador achar que devo jogar", afirmou o uruguaio.

Lucho Rodríguez vive maior jejum de gols da carreira no Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

Rogério Ceni ainda destacou a necessidade de uma "referência" no comando de ataque do Bahia e de pontas "que tenham o um contra um", deixando entender que não conta com Lucho Rodríguez para exercer tal característica.

"Nosso sistema de jogo, dentro das características que nós temos de jogadores... os jogadores que fazem o jogo ficar bonito são os jogadores como Everton, Caio Alexandre. São jogadores mais cadenciados. Então, nós demos amplitude com pontas que tenham o um contra um, ou tentem o um contra um, e precisamos de uma referência", analisou.

"Eu sei que ele não é um 9 de área, mas ele faz essa função porque ele tem uma coisa muito importante: nós temos muitos construtores, mas pouco ataque ao espaço. Então, ele faz esse ataque ao espaço. Combina muito mais com uma dupla de ataque, eu sei, mas ele faz essa função e deve continuar fazendo", concluiu o treinador.

Rogério Ceni foi questionado sobre a função de Lucho Rodríguez após a primeira vitória tricolor neste Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o uruguaio começou entre os titulares, mas foi substituído por Erick Pulga ainda no intervalo da partida, o que levantou dúvidas sobre o contraste de funções que o uruguaio exerce atualmente e que ele já exerceu.