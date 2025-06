Bahia nos playoffs da Sul-Americana: datas, horário e onde assistir

Bahia enfrentará o Fluminense em caso de classificação contra o América de Cali - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

A Conmebol anunciou, na tarde desta terça-feira, 3, a tabela detalhada dos jogos do Bahia nos playoffs da Copa Sul-Americana. Contra o América de Cali, da Colômbia, o Tricolor vai entrar em campo no duelo de ida após o Super Mundial de Clubes da Fifa, no dia 15 de julho, uma terça-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova.

O confronto de volta, portanto, está marcado para uma semana depois, no dia 22 de julho, uma terça-feira, novamente às 21h30, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali. Ambos jogos do Esquadrão de Aço serão transmitidos pela ESPN, na TV fechada, e Disney+, via streaming.

Além do Bahia, o Vasco, Grêmio e Atlético-MG também vão disputar os playoffs da Sul-Americana em busca de uma vaga para as oitavas de final. Caso elimine o América de Cali, o Tricolor terá pela frente o Fluminense, quinto e último clube brasileiro ainda na disputa pela competição continental.

Confira as datas dos jogos dos brasileiros nessa etapa:

Jogos de ida

- Bahia x América de Cali - Arena Fonte Nova (Salvador) - terça-feira, 15/07 - 21h30 (de Brasília) - ESPN, Disney+

- Independiente del Valle x Vasco da Gama - Olimpico Atahualpa (Quito-EQU) - terça-feira, 15/07 - 21h30 (de Brasília) - Paramount, SBT

- Alianza Lima x Grêmio - Alejandro Villanueva (Lima-PER) - quarta-feira, 16/07 - 21h30 (de Brasília) - Paramount

- Atlético Bucaramanga x Atlético Mineiro - Américo Montanini (Buacaramanga-COL) - quinta-feira, 17/07 - 21h30 (de Brasília) - ESPN, Disney+

Jogos de volta

- América de Cali x Bahia - Olimpico Pascual Guerrero (Cali-COL) - terça-feira, 22/07 - 21h30 (de Brasília) - ESPN, Disney+

- Vasco da Gama x Independiente del Valle - São Januário (Rio de Janeiro) - terça-feira, 22/07 - 21h30 (de Brasília) - Paramount, SBT

- Grêmio x Alianza Lima - Arena do Grêmio (Porto Alegre) - quarta-feira, 24/07 - 21h30 (de Brasília) - Paramount

- Atlético Mineiro x Atlético Bucaramanga - Arena MRV (Belo Horizonte) - quinta-feira, 25/07 - 21h30 (de Brasília) - ESPN, Disney+