Equipe Sub-20 do Bahia finaliza preparação para enfrentar o Confiança

Roger Gabriel, joia da base tricolor, durante o treino desta terça - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia encerrou, nesta manhã de terça-feira, 3, a preparação para o duelo atrasado com o Confiança, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Já de vaga garantida nas quartas de final, o Esquadrão de Aço decidiu não utilizar a equipe principal.

Além do elenco tricolor, o técnico Rogério Ceni também fica em Salvador e não estará à beira do gramado. Técnico do Sub-20, Leonardo Galbes fica responsável por comandar o time na partida.

O elenco que foi relacionado para enfrentar o Dragão começou o treino com atividades de ativação. A exceção foram os goleiros, que fizeram trabalho específico com o preparador José Júnior.

Em seguida, Galbes dividiu o grupo em dois, no qual uma parte participou de um treino coletivo. Nesta atividade, o treinador pôde testar possibilidades para o time titular.

A outra parte fez um trabalho de bola parada. Em seguida, os atletas que participaram do coletivo também fizeram um trabalho tático de bola parada e jogada ensaiada.

A delegação tricolor viaja para Aracaju na tarde desta terça. Líder do Grupo B do Nordestão, com 13 pontos, o Bahia encara o Confiança na Arena Batistão, nesta quarta-feira, 4, às 19h.