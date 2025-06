Confiança x Bahia: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

EC Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Depois dos últimos dias de Libertadores e Brasileirão, o Bahia volta à Copa do Nordeste nesta quarta-feira, 4, às 19h, contra o Confiança. Na quinta rodada da fase de grupos, o Tricolor joga fora de casa, no Batistão, estádio de Aracaju (SE).

O jogo foi atrasado e está sendo reposto agora, com o Bahia como líder do grupo B. Até aqui, o Esquadrão acumulou 13 pontos e se manteve invicta no campeonato, somando quatro triunfos e um empate.

O Esquadrão chega para o jogo com o emocional em situação delicada. No final de semana, venceu o São Paulo por 2 a 1 no Brasileirão, assumindo a sexta posição na tabela. Por outro lado, foi recém-eliminado da Libertadores ao perder para o Internacional pelo mesmo placar, se classificando para a Sul-Americana.

Já o Confiança venceu o Brusque por 4 a 1 na noite do último domingo, 1, pela Série C do Brasileirão. Na Copa do Nordeste, ocupa o quinto lugar do grupo liderado justamente pelo Bahia, com sete pontos na tabela até então, vindo de duas vitórias, duas derrotas e um empate.

Para o jogo, o técnico tricolor Rogério Ceni já confirmou que não será usada a equipe principal do Bahia. Entrará em campo, no lugar dos clássicos titulares, o time sub-20, inclusive sob comando do técnico Leonardo Galbes, que comanda a equipe mais jovem.

Transmissão

A partida será transmitida exclusivamente pelo streaming Premiere.

Prováveis escalações:

Confiança: Felipe; Valdir Júnior, Maicon, Eduardo Moura e Airton; Fábio, Geovane e Vitinho; Ronald Camarão, Thiago Santos e Breyner Camilo. Técnico: Luizinho Vieira.

Bahia: Danilo Fernandes, Kauã Davi, Fredi, Gerald e Zé Guilherme; Sidney, Jota, David Martins e Vitinho; Tiago e Ruan Pablo. Técnico: Leonardo Galbes.

Arbitragem