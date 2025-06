Bahia pode ser líder geral do Nordestão; saiba o que está em disputa

Troféu da Copa do Nordeste - Foto: Divulgação/CBF

Ainda com dois jogos restantes da fase de grupos, o Bahia ainda tem algo em disputa na Copa do Nordeste. Já classificado para a fase mata-mata, o Esquadrão de Aço enfrenta o Confiança nesta quarta-feira, 4, em jogo atrasado da 5ª rodada, valendo a liderança da chave.

Caso não seja derrotado pelo Dragão e chegue aos 14 pontos, o Bahia garante antecipadamente a primeira colocação do Grupo B. No entanto, caso saia vencedor na partida e suba para 16 pontos, o Tricolor crava também a melhor campanha geral da primeira fase do Nordestão.

Vantagens da melhor campanha

Sendo líder da sua chave na fase de grupos, o Bahia será mandante no confronto válido pelas quartas de final. O adversário seria o Fortaleza, que terminou na quarta posição do já encerrado Grupo A. Além disso, o desempenho na Copa do Nordeste é acumulativo para as fases seguintes.

Logo, caso seja líder geral e some ainda mais pontos, o Esquadrão de Aço pode seguir melhorando sua campanha na competição regional e garantir mais duelos na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Caso avance para as semifinais, o time baiano pode encarar o Sport, que aguarda a definição do seu adversário nas quartas.

Bahia pode garantir mando em todas as fases do mata-mata da Copa do Nordeste | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Time Sub-20 viaja

Mesmo ainda podendo chegar na liderança do Grupo B e de toda a Copa do Nordeste, o Bahia optou por preservar o elenco principal e mandou a equipe Sub-20 para a partida contra o Confiança. Nem sequer o técnico Rogério Ceni viajou para Aracaju. O Tricolor será comandado por Leonardo Galbes, treinador dos Pivetes de Aço.

Jogadores do time Sub-20 viajam para Aracaju | Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Última rodada contra o Náutico

Mesmo que o time Sub-20 seja derrotado nesta quarta, o Bahia ainda pode garantir a melhor campanha geral do Nordestão na 7ª e última rodada da fase de grupos. O Tricolor encerra sua participação nesta etapa em duelo contra o Náutico, no sábado, 7, desta vez na Arena Fonte Nova.

Com o jogo em Salvador e sem a necessidade de viajar, o técnico Rogério Ceni pode optar por utilizar ao menos os reservas imediatos do elenco principal. Caso consiga dois triunfos diante de Confiança e Náutico, o Bahia aumenta sua chance de ter mais mandos no mata-mata da competição regional.

Lucho Rodríguez em ação no triunfo contra o América-RN | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bahia e Confiança se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h, no Batistão, em jogo atrasado da 5ª rodada. Na sequência, o Esquadrão de Aço encerra sua participação na fase de grupos contra o Náutico, no sábado, às 17h30, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.