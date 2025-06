Bahia x Confiança: chance de ouro para os Pivetes de Aço

Ceni dá folga ao elenco e Bahia usa garotos da base - Foto: Divulgação / EC Bahia

Após 41 jogos em apenas 133 dias, o Bahia vai entrar em campo com uma equipe alternativa na noite desta quarta-feira, 4, em duelo atrasado pela Copa do Nordeste. Contra o Confiança, no Batistão, em Aracaju, a fim de diminuir o desgaste e evitar novas lesões, o técnico Rogério Ceni revelou no último sábado, 31, que iria dar folga à grande parte do time profissional.

Com média de um jogo a cada três dias, a equipe comandada por Rogério Ceni não teve mais do que três dias de intervalo entre um jogo e outro desde março. Portanto, para o duelo de hoje, o clube vai a campo com atletas do Sub-20 e jovens atletas da equipe profissional, com exceção do goleiro Danilo Fernandes, que deve ser titular.

Já classificado para às quartas de final da competição, com 13 pontos conquistados, o Tricolor de Aço entra em campo precisando de um simples empate para assegurar a liderança do Grupo B.

Em situação confortável no certame, o técnico Rogério Ceni não estará no comando do time — a função foi delegada ao treinador do time Sub-20, Leonardo Galbes — que esboçou o time titular para o confronto:

O Esquadrão deve ir à campo com Danilo Fernandes, Kauã Davi (Lucyan), Fredi, Gerald e Zé Guilherme; Sidney, Jota, David Martins e Vitinho; Tiago e Ruan Pablo.

Pivetes de Aço em 2025

Em comparação com a temporada passada, em 2025 a base do Bahia tem sido melhor utilizada nos jogos da equipe profissional. Dentre os Pivetes de Aço que já foram utilizados, três se destacaram sob o comando do técnico Rogério Ceni: Tiago, Ruan Pablo e Fredi.

Dos citados anteriormente, Tiago é o mais utilizado por Ceni. Com 13 jogos no ano, o jovem atacante já marcou dois gols, além de contribuir com duas assistências — uma delas no Ba-Vi do Brasileirão, onde foi destaque da partida quando entrou no jogo. Enquanto Ruan Pablo entrou em campo oito vezes, marcando um gol.

Já Fredi é o único Pivete de Aço a jogar 90 minutos completos de uma partida, alcançando a marca duas vezes na temporada. O jovem zagueiro foi titular contra Cruzeiro, pelo Brasileiro, e Paysandu, em duelo válido pela Copa do Brasil, terminando a partida entre os onze iniciais em ambas as oportunidades.