Linhas de crédito devem ser facilitadas na Bahia Farm Show 2025

As instituições financeiras vão estar entre os principais destaques da Bahia Farm Show 2025, maior feira de tecnologia agrícola do Norte e Nordeste, que vai ser realizada entre os dias 9 e 14 de junho, em Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia.

Com presença confirmada no evento, Banco do Nordeste (BNB), BNDES, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Desenbahia e Sicredi estarão à disposição dos produtores rurais e empresas do setor agrícola, oferecendo linhas de financiamento com prazos flexíveis, taxas competitivas e condições adaptadas às necessidades do campo.

“Essa atuação na feira é essencial para que agricultores possam ter as melhores condições financeiras para adquirir maquinário, insumos e novas tecnologias, promovendo o aumento da produtividade e a modernização das propriedades rurais”, contextualiza Moisés Schmidt, presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), entidade organizadora da Bahia Farm Show. “Além de facilitar o acesso ao crédito, as instituições financeiras também promovem um ambiente propício à construção de relacionamentos sólidos com os agricultores e empresários do setor”, complementa.

As instituições financeiras se preparam para o atendimento presencial e personalizado aos produtores rurais, o que deve ser fundamental para viabilizar novos negócios e fomentar o desenvolvimento do agronegócio regional. Assim como tradicionalmente acontece na feira agrícola, equipes especializadas estarão disponíveis para oferecer consultoria, tirar dúvidas sobre financiamentos e apresentar alternativas de investimentos, contribuindo diretamente para o crescimento sustentável do agronegócio.

“A presença das instituições financeiras na Bahia Farm Show vai além da concessão de crédito. Elas ajudam a fomentar o desenvolvimento regional ao fortalecer o vínculo com os produtores e compreender de forma mais próxima suas necessidades. Estar na Bahia Farm Show é muito significativo para bancos, cooperativas e agências financiadoras, por ser o maior evento da área agrícola, sendo muitas vezes o principal momento de relacionamento com os agricultores e em um momento em que eles poderão investir nas novas tecnologias, em maquinários, insumos e demais tecnologias presentes no evento”, afirma o diretor da Bahia Farm Show, Alan Malinski.

Reconhecida como uma das maiores feiras do setor agrícola do Brasil, a Bahia Farm Show é uma vitrine de tecnologia, inovação e oportunidades para o agronegócio. Em uma área de 246 mil metros quadrados, o evento reunirá mais de mil marcas. Em 2024, o evento bateu recorde de público e volume de negócios.

A Bahia Farm Show 2025 é uma realização da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), com o apoio da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento do Oeste Baiano (Fundação Bahia) e Associação dos Revendedores e Representantes de Máquinas, Equipamentos e Implementos Agrícolas do Oeste da Bahia (Assomiba).