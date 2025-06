EDUCAÇÃO SUPERIOR Brasil é 10º em ranking global de universidades A avaliação, realizada por uma instituição árabe, analisou 21.462 instituições de todo o planeta Por Redação 04/06/2025 - 11:06 h

No quesito Educação, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) figurou como a melhor do Brasil - Foto: Acervo UFRJ

