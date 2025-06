A TARDE Educação estreia ‘Clube Cultural’ com dicas de lazer e cultura

Vista da Casa do Carnaval, no Centro Histórico em Salvador - Foto: Joá Souza/Ag. A TARDE

Estreia nesta sexta-feira, 30, o ‘Clube Cultural’, uma iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, dedicada à produção de conteúdos acessíveis, informativos e educacionais. O projeto tem o objetivo de compartilhar sugestões culturais para serem aproveitadas em Salvador e na Região Metropolitana.

As dicas serão divulgadas todas as sextas-feiras, no Instagram do A TARDE Educação: @atardeeducacao.

“A sexta-feira marca o início do fim de semana, um momento em que muitas pessoas estão buscando o que fazer, onde ir e como descontrair. É uma oportunidade perfeita para trazer essas dicas culturais, estimulando que a cultura faça parte dos planos de descanso e lazer”, destacou a idealizadora do projeto e pedagoga do A TARDE Educação, Emily Figueiredo.

A curadoria, segundo Emily, é feita a partir do mapeamento da programação cultural da cidade, com atenção especial a eventos gratuitos ou com valores acessíveis, sempre com viés educativo.

“Também consideramos datas comemorativas, temáticas relevantes e o perfil do nosso público. A ideia é valorizar o que é local, diverso e que tenha algum potencial de transformação”, explicou.

Uma vez por mês, o ‘Clube Cultural’ contará com uma edição especial, trazendo convidados. Interessados em sugerir conteúdos podem entrar em contato via direct no Instagram @atardeeducacao ou pelo e-mail: [email protected].

Na estreia desta sexta-feira, 30, o público terá acesso a um panorama geral do projeto, com explicações sobre o funcionamento e o que esperar das próximas edições. “É um convite para mergulhar com a gente nesse universo cultural. A proposta é apresentar a identidade do quadro já com uma pitada do que vem por aí, com a cara do A TARDE Educação”, conclui Emily.