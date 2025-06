A TARDE Educação promove workshop sobre sustentabilidade em Candeias - Foto: Dani Correia

“Eu creio e tenho certeza de que esse tipo de iniciativa é de extrema importância, já que trata-se de formação de professores e nós somos multiplicadores na sala de aula”. O relato é da professora de Língua Portuguesa Lucilia Pereira dos Santos, do Colégio Estadual Luiz Viana Filho de Candeias, uma das participantes do workshop ‘Educação Para Sustentabilidade e Cidadania Global', promovido nesta quarta-feira, 28, pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE.

A formação, realizada no Colégio da Polícia Militar (CPM) de Candeias, foi destinada aos professores da rede estadual e municipal. Os conteúdos apresentados foram ministrados pela coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, Berta Cunha, que conduziu a discussão sobre a importância da sustentabilidade dentro do ambiente escolar.

“O objetivo dessa iniciativa foi aumentar uma discussão sobre sustentabilidade dentro do ambiente escolar. Esperamos provocar nos professores e educadores a sensibilização, a motivação, insights, o network entre eles para saber o que está acontecendo nas outras unidades escolares, iniciativas exitosas de projetos nessa área e na comunidade escolar como um todo. Projetos que impactem não só a escola para dentro das paredes, mas do lado de fora, toda a comunidade escolar e regiões circunvizinhas, com ações que reverberam a longo prazo e não ações pontuais”, explicou Berta.

A professora de História Adeilda dos Santos Souza, também do Colégio Estadual Luiz Viana Filho de Candeias, reforçou a importância das práticas pedagógicas que vão além da sala de aula.

“Você, levando essa prática do cotidiano com esses alunos - em sala de aula ou em algum trabalho - você possibilita ele ser multiplicador não só para a família, não só para os amigos, mas para todo o setor [...] Então, eu acredito que a prática dos processos e dos projetos levam a uma conscientização melhor, e eu pretendo, dentro desse patamar, realizar trabalhos coletivos com esses alunos, com a participação também da comunidade”, afirmou Adeilda.

Já o professor Edno Nascimento, do Colégio Polivalente de Candeias e coordenador de saúde, ressaltou que a temática sustentabilidade tem um papel fundamental para a educação contemporânea.

“Se você for reparar, vou contar aí, 30 anos atrás ninguém falava em sustentabilidade. São conhecimentos novos, debates novos. E aí é bom que a gente trabalha com o que tem para o futuro e o que a gente vai preparar para o futuro, começando principalmente nessa sustentabilidade para toda a população”, destacou Edno.

Além dos professores, as atividades do workshop ‘Educação Para Sustentabilidade e Cidadania Global' contaram com a participação das pedagogas do A TARDE Educação, a mestra em Educação Letícia Menezes, e a doutoranda em Educação Anna Izabel.

Para Anna, a formação proporcionou um espaço de troca de conhecimento entre os educadores. “Pude dialogar com os professores da rede, pude também ouvi-los, tanto cada um quanto os diálogos deles entre si. Cada um falou um pouco sobre as demandas de suas escolas, os desafios enfrentados, tanto em relação ao conteúdo quanto das possíveis práticas sustentáveis”, comentou.

Letícia destacou que eventos como esse reafirmam o papel do professor também como aprendiz. “Uma das belezas da educação é entender que as pessoas educadoras também são aprendizes. As nossas formações são sobre permitir que professoras/es estejam no lugar de aprendizagem de uma temática tão relevante que é a sustentabilidade a partir de uma ótica prática e efetiva. Então, a gente sai desses espaços formativos com a sensação de missão cumprida. Essas pessoas provavelmente sairão daqui gerando mais impactos sustentáveis positivos”, finalizou.

O workshop ‘Educação Para Sustentabilidade e Cidadania Global' contou com o apoio da Autoridade Portuária Federal da Bahia (Codeba) e da Secretaria da Educação da Bahia (SEC).