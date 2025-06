Conheça os 10 cursos técnicos mais bem pagos do Brasil

No Brasil são 220 formações técnicas em 13 eixos tecnológicos - Foto: Rafael Martins | Ag. A TARDE

Os cursos técnicos são grandes oportunidades para aqueles que desejam se inserir no mercado de trabalho de uma forma mais rápida a partir de uma profissionalização em áreas que são mais demandadas no mercado. Uma lista atualizada, do site Meu Valor Digital mostra quais são os cursos técnicos mais bem pagos do Brasil (confira a lista completa abaixo).

Segundo uma pesquisa do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em média, 84,4% dos formados em cursos técnicos estão empregados em até um ano após a conclusão do seu curso.

Atualmente, segundo dados do Ministério da Educação (MEC), existem mais de 220 formações técnicas em 13 eixos tecnológicos.

Confira os cursos técnicos mais bem pagos do Brasil

Técnico em Petróleo e Gás

O que faz? Atua na exploração e extração de petróleo e gás natural.

Salário médio: R$ 6.000 por mês.

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas (Programação)

O que faz? Desenvolve softwares, aplicativos e sistemas para empresas.

Salário médio: R$ 5.000 por mês.

Técnico em Agronegócio

O que faz? Ajuda na gestão de fazendas e produção agrícola.

Salário médio: R$ 4.500 por mês.

Técnico em Mecatrônica

O que faz? Trabalha com automação industrial, robótica e sistemas eletrônicos.

Salário médio: R$ 4.500 por mês.

Técnico em Construção Civil

O que faz? Atua no planejamento e execução de obras.

Salário médio: R$ 4.200 por mês.

Técnico em Eletrotécnica

O que faz? Atua na instalação e manutenção de sistemas elétricos industriais e prediais.

Salário médio: R$ 4.000 por mês.

Técnico em Radiologia

O que faz? Opera equipamentos de exames de imagem como raio-x e tomografia.

Salário médio: R$ 3.800 por mês.

Técnico em Segurança do Trabalho

O que faz? Garante que empresas sigam normas de segurança para proteger trabalhadores.

Salário médio: R$ 3.700 por mês.

Técnico em Enfermagem

O que faz? Auxilia médicos e enfermeiros no atendimento a pacientes em hospitais e clínicas.

Salário médio: R$ 3.500 por mês.

Técnico em Logística

O que faz? Organiza o transporte e armazenamento de mercadorias.

Salário médio: R$ 3.500 por mês.