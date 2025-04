Bahia terá mais vagas de empregos no setor de petróleo; saiba onde

Petrobras anunciou mais de R$ 5 bilhões para a ampliação da extração do petróleo no estado - Foto: Divulgação

O secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Augusto Vasconcelos, demonstrou otimismo ao anunciar que novos empregos serão gerados na Bahia, a partir dos investimentos no setor de petróleo no estado.

Ele participou, na quarta-feira, 16, de uma audiência na sede da Federação das Indústrias da Bahia (FIEB), ocasião em que a Petrobras anunciou mais de R$ 5 bilhões para a ampliação da extração do petróleo no estado.

Os investimentos incluem a contratação de novas sondas para ampliar a capacidade de produção da empresa petrolífera na Bahia. Ao longo de cinco anos, serão mais de R$ 18 bilhões injetados no estado, em formato de dispêndios, segundo o plano de negócios apresentado pela Petrobras.

“O setor de petróleo e gás é fundamental para nossa economia, pois além de gerar cerca de 15 mil postos de trabalho, impulsiona outros setores, gerando renda. Estamos atuando em parceria com a Petrobras e demais empresas dessa cadeia produtiva para impulsionar investimentos, promovendo qualificação profissional e assegurando que os trabalhadores de nosso estado sejam aproveitados nessas novas oportunidades”, garantiu Augusto Vasconcelos.

Na ocasião, também foram apresentados investimentos do setor privado, a exemplo da instalação de uma refinaria no município de Alagoinhas.

Indústria naval

O fortalecimento da indústria naval também foi discutido na audiência, a partir das encomendas da Transpetro, ainda em fase de licitação, para o estaleiro Enseada do Paraguaçu.

O titular da Setre tem se reunido com representantes da empresa que opera o equipamento, localizado em Maragogipe, no Recôncavo baiano, que tenta se reerguer, após ter sido fechado, durante a Operação Lava Jato, que interrompeu o pagamento dos mais de 7 mil trabalhadores contratados à época.

Por enquanto, o Estaleiro tem atendido a encomendas de barcaças mineraleiras, e a expectativa é de expansão para a produção de embarcações de médio e grande porte. “Fecharam o canteiro de obras do Estaleiro Enseada, deixando prejuízos para o Recôncavo e para toda a população baiana, mas agora, com um grande esforço coletivo, a nossa indústria naval está se revigorando”, afirmou.

Além do titular da Setre, também participaram do encontro o deputado estadual Radiovaldo Costa; a gerente-geral da Petrobras na Bahia, Vânia Legrand; o diretor regional do SENAI Bahia, Evandro Mazo; além do presidente da FIEB, Carlos Henrique Passos.