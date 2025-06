Plataforma online de empregos oferece oportunidades no Sul da Bahia

Bússola Hub - Foto: Divulgação | Bússola hub

Aplicativos e redes sociais já se tornaram ferramentas indispensáveis no dia a dia de todo mundo, facilitando tarefas, conectando pessoas e oferecendo novas interações, tanto sociais quanto profissionais.

Uma ferramenta online disponível no Extremo Sul da Bahia, por exemplo, está buscando estabelecer o “match” entre empresas e profissionais que estão em busca de trabalho. Trata-se da plataforma gratuita Bússola Conecta, desenvolvida por meio de uma parceria entre a Suzano – indústria de papel e celulose que atua no Estado – e um hub de inovação capixaba, o Bússola Hub.

Mais de 240 empresas, sendo 49 da Bahia, estão cadastradas na plataforma, oferecendo diariamente diversas oportunidades de trabalho. Uma dessas vagas foi conquistada por Júlia Nascimento de Souza, de 18 anos. Moradora de Teixeira de Freitas, ela conquistou seu primeiro emprego numa empresa de açaí da cidade, após vários meses de procura.

“Conheci a plataforma por meio de uma busca na internet”, relata a jovem. “Fiz o cadastro e me candidatei a algumas vagas disponíveis na minha cidade e, para minha surpresa, em menos de 15 dias fui chamada para fazer uma entrevista. Completei um mês na empresa e estou muito satisfeita.”

Além dela, o atendente de balcão Vitor Rodrigues, de 25 anos, também garantiu uma vaga na mesma empresa. “A plataforma é intuitiva, fácil de mexer, e um canal muito importante para conectar as pessoas às vagas de trabalho”, avalia. “Num mundo onde as pessoas estão cada vez mais conectadas as redes, usar a internet para auxiliar na divulgação de vagas de emprego é muito necessário.”

Com pouco mais de um ano de existência e apenas oito meses de atuação no extremo sul baiano, o Bússola Conecta já tem mais de 5 mil candidatos cadastrados nos estados da Bahia, Espírito Santo e Maranhão, e mais de 13.900 encaminhamentos ao mercado de trabalho, sendo 103 pessoas efetivadas em diversas empresas.

A diretora de expansão do Bússola Hub, Morgana Zanetti, comemora os números alcançados. “Passar de 5 mil cadastros em tão pouco tempo mostra o impacto real que a plataforma tem gerado no mercado de trabalho”, destaca. “Nosso foco daqui pra frente é expandir ainda mais essa rede, trazendo novas empresas, aprimorando a experiência dos candidatos e fortalecendo a inteligência artificial da plataforma para tornar o processo de contratação ainda mais eficiente.”

A diretora de expansão do Bússola Hub, Morgana Zanetti, | Foto: Divulgação | Bússola hub

De acordo com o coordenador de Relacionamento Social da Suzano, Deivid Pereira, a companhia é mantenedora do Bússola Conecta e o projeto está em linha com o compromisso da empresa de contribuir com o desenvolvimento social do sul baiano, onde a Suzano tem uma unidade fabril. “A ferramenta atua de forma democrática, permitido o cadastro de todos os perfis profissionais”, afirma. “O resultado positivo da plataforma nos deixa animados, e vamos seguir com o crescimento inclusivo e a geração de oportunidades para os que precisam.”

Para integrar ao Bússola Conecta, basta fazer o cadastro no site: https://bussolaconecta.com.br/.

“Eu estava há mais de um ano procurando uma vaga na área florestal, onde tenho experiência, até que uma amiga me indicou o Conecta. Me candidatei para uma vaga de agente florestal e fui chamado para entrevista em poucos dias. A plataforma é um canal muito importante para conectar as pessoas às vagas de trabalho”, contou Elder Rodrigues.

Elder Rodrigues, 38 anos, morador de Posto da Mata/Nova Viçosa | Foto: Arquivo pessoal

Formação profissional gratuita para jovens

Outra iniciativa que visa a ampliar a inclusão no mercado de trabalho na Bahia é o programa de formação profissional Rotas e Travessias. A iniciativa é uma parceria da Suzano com o Instituto Aliança, Fundação Forge e Zurich Foundation.

O programa está com inscrições abertas para duas novas turmas e oferece cursos gratuitos para jovens de 17 a 24 anos, em Salvador e diversos municípios do sul da Bahia, como Teixeira de Freitas, Alcobaça, Mucuri, Prado, Caravelas e Nova Viçosa.

Programa de formação profissional Rotas e Travessias | Foto: Divulgação | Instituto Aliança

Com duração de três meses e realizado totalmente on-line, o curso é focado no desenvolvimento de competências socioemocionais, digitais e empreendedoras, além de preparar os participantes para processos seletivos. Ao final do programa, os alunos receberão certificado pela Universidade Estadual do Ceará (UECE).

De acordo com o Instituto Aliança, mais de 70% dos jovens que concluem essa formação conseguem inserção no mercado de trabalho.

Programa: Rotas e Travessias – Turma 2025

Inscrições: até 1º de julho de 2025, no site https://institutoalianca.org.br/rotas/

Público-Alvo: Jovens de 17 a 24 anos das cidades de Salvador, Teixeira de Freitas, Alcobaça, Mucuri, Prado, Caravelas e Nova Viçosa.

Início das Aulas: 10 de junho e 1° de julho

Programa é porta de entrada para a indústria

Com o objetivo de capacitar e investir no desenvolvimento profissional de pessoas com deficiência (PCD) e mulheres, o Programa Somar – iniciativa da Suzano em parceria com o Senai – se tornou a porta de entrada do trabalho para diversos profissionais da Suzano, no sul baiano.

O assistente de Facilities na Suzano, Alesson Gil da Silva, de 27 anos, por exemplo, é egresso do programa. Ele participou do projeto em 2023, após conhecer a iniciativa pelas redes sociais. Hoje, o profissional, que é portador de deficiência visual monocular, ressalta que não tem limitações e comemora um ano de efetivado na fábrica de Mucuri.

"A Suzano tem esse papel social de incluir nós, PCD's, no mercado de trabalho, o que é muito importante para a equidade de oportunidades na comunidade onde ela está inserida", afirma Alesson.

Alesson Gil da Silva | Foto: Divulgação

Neste mês, o Somar deu início à turma de Auxiliar de Manutenção, em Teixeira de Freitas. Um dos alunos participantes é João Henrique Santos Lopes, de 22 anos. "Estou abraçando essa oportunidade com todas as minhas forças, porque sei que esse é um programa que pode abrir as portas da indústria para mim", ressalta.

O curso terá duração de dois meses e os alunos foram selecionados por meio de processo seletivo, que contou com etapa de entrega de documentos e entrevistas pessoais. Todos os participantes recebem Bolsa Auxílio no valor de R$ 500 e material didático.

O gerente de Recursos Humanos da Suzano em Mucuri, Thiago Tavares, confirma que ao final do curso, os participantes podem ingressar no time da Suzano, se houver disponibilidade de vagas. "Vale destacar que o programa Somar tem foco em formar pessoas com conhecimentos atrelados à nossa cultura, deixando-as preparadas para futuras posições", destaca.