Desperdício de água: veja como mudar hábitos e economizar - Foto: Divulgação/Cesan

O quadro ‘Descomplicando a Sustentabilidade’, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, desta quarta-feira, 28, propõe um desafio: será que a água desperdiçada em atividades do dia a dia daria para encher muito mais do que um copo? As atividades corriqueiras como escovar os dentes, lavar a louça e usar a máquina de lavar roupas são colocadas à prova.

A ideia é mostrar, na prática, como pequenas mudanças fazem a diferença: fechar a torneira enquanto escova os dentes ou ensaboa os pratos, e acumular roupas para lavar tudo de uma vez no modo econômico são atitudes simples que contribuem para a preservação da água e ainda reduzem o valor da conta no final do mês.

“Acreditamos que a conscientização começa pelo cotidiano. Ao aproximar o tema da realidade dos alunos e famílias, o quadro reforça que sustentabilidade se pratica com o que fazemos dentro de casa, com a torneira, a pia e a lavadora”, afirma a coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, Berta Cunha.

O vídeo completo está disponível no Instagram @atardeeducacao.

Sobre o quadro

'Descomplicando a Sustentabilidade' é um quadro do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, que faz parte do Eixo Socioambiental e busca promover a conscientização e o engajamento do público sobre práticas sustentáveis. A cada episódio, especialistas, ativistas e profissionais de diversas áreas compartilham no Instagram @atardeeducacao, conhecimentos e hábitos para um futuro mais sustentável.