Vai fazer o Enem 2025? Veja quanto custa e até quando se inscrever - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Os estudantes que pretendem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 devem ficar atentos ao calendário oficial. Conforme divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), as inscrições começam nesta segunda-feira, 26, e vão até 6 de junho. O processo deve ser feito exclusivamente pela Página do Participante, no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

As provas do exame serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. No entanto, em três cidades do estado do Pará - Belém, Ananindeua e Marituba - as datas serão diferentes devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). Nesses locais, o exame ocorrerá em 30 de novembro e 7 de dezembro.

No primeiro dia, os candidatos vão realizar as avaliações de linguagens, ciências humanas e redação. Já no segundo, matemática e ciências da natureza.

Taxa de insrição

A taxa de inscrição para quem não solicitou ou não obteve isenção será de R$ 85,00. O pagamento deve ser feito por meio da Guia de Recolhimento de Receitas da União (GRU Cobrança) e pode ser efetuado em qualquer banco, casa lotérica ou aplicativos bancários.

Para os participantes que tiveram a isenção aprovada, a inscrição será confirmada após o preenchimento completo do formulário. O Cartão de Confirmação da Inscrição estará disponível no site enem.inep.gov.br/participante em data ainda a ser divulgada. O documento trará informações como:

Número de inscrição;

Datas, horários e locais de prova;

Atendimento especializado ou uso de nome social, se solicitado e aprovado;

O de língua estrangeira selecionada (inglês ou espanhol);

Solicitação de certificação (se houver);

Orientações gerais sobre o Exame.