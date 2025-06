Enem 2025 terá pré-inscrição automática como novidade; entenda - Foto: Paulo Pinto | Agência Brasil

Pela primeira vez, os estudantes regularmente matriculados no terceiro ano do Ensino Médio em escolas públicas já estarão pré-inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A novidade, váilda para a edição 2025, foi divulgada nesta quinta-feira, 22, pelo ministro da Educação, Camilo Santana. O edital, com todas as regras referentes às provas deste ano, será divulgado nesta sexta-feira, 23.

Nas redes sociais, o titular da pasta afirmou que, quando esses estudantes realizarem a inscrição, as informações já estarão pré-preenchidas. Com isso, o participante deverá confirmar apenas a participação e escolher o idioma da prova de língua estrangeira, entre inglês e espanhol.

Outra novidade anunciada pelo ministro é que a edição deste ano retomará a certificação do ensino médio para aqueles que não o concluíram no tempo regular. Os candidatos, então, receberão o diploma após a realização das provas.

As inscrições para o exame começam na segunda-feira, 26, por meio da Página do Participante, no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os candidatos poderão se inscrever até 6 de junho.

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. No primeiro dia, os candidatos vão realizar as avaliações de linguagens, ciências humanas e redação. Já no segundo, matemática e ciências da natureza.

Calendário do Enem 2025 Período de inscrição: 26 de maio a 6 de junho

Primeiro dia de provas: 9 de novembro

Segundo dia de provas: 16 de novembro