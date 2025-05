A TARDE Educação abre inscrições para ações sustentáveis nas escolas

Quadro 'Descomplicando a Sustentabilidade' destaca projeto desenvolvido no Colégio Estadual Polivalente de Amaralina - Foto: Divulgação

O episódio do quadro ‘Descomplicando a Sustentabilidade’, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, desta quarta-feira, 21, destaca o projeto ‘Horta na Escola’, desenvolvido no Colégio Estadual Polivalente de Amaralina, em Salvador. O tema será apresentado em dois episódios, que estarão disponíveis no Instagram @atardeeducacao.

Coordenado pela professora Luzânia Imperial, o projeto integra sustentabilidade, ciência e alimentação saudável, com o objetivo de popularizar o conhecimento científico no ambiente escolar e na comunidade.

“A gente busca também reutilizar alguns materiais como papelão, latinhas, plástico, e reutilizando e reciclando também, que é o caso do papel. Mas, principalmente, nosso projeto Horta é voltado para que a gente possa produzir materiais que a gente possa utilizar aqui na nossa alimentação”, explica Luzânia.

Incentivo

Com o intuito de incentivar práticas sustentáveis nas escolas públicas da Bahia, o Programa A TARDE Educação, abriu inscrições para o cadastro de iniciativas de sustentabilidade desenvolvidas por professores e gestores da rede estadual e municipal de ensino, parceiros do Programa.

"O objetivo vai muito além do reconhecimento. Queremos identificar projetos como hortas escolares, compostagem, cosméticos naturais feitos com legumes e experimentos com materiais orgânicos, para oferecer um acompanhamento técnico-pedagógico estruturado, que oriente, potencialize e compartilhe essas ações em etapas futuras. Trata-se de uma curadoria ativa, que valoriza o protagonismo docente e contribui diretamente para a construção de uma cultura ambiental sólida e contínua nas escolas da Bahia", explica a coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, Berta Cunha.

Para a pedagoga do A TARDE Educação, Emily Figueiredo, premiar projetos sustentáveis de estudantes e professores estimula a criatividade, o protagonismo e a responsabilidade socioambiental desde a escola.

“Essa valorização fortalece a educação como agente de transformação, incentivando práticas que conectam conhecimento, ação e cuidado com o planeta. Ao integrar sustentabilidade ao cotidiano escolar, preparamos cidadãos mais conscientes e comprometidos com o futuro”, destaca.

As propostas enviadas serão avaliadas pelo Programa, e as melhores iniciativas serão premiadas ao final do ano letivo 2025. Os interessados podem se inscrever por meio do link disponível na bio do Instagram @atardeeducacao.