Rowenna Brito ao lado do governador Jerônimo Rodrigues e estudantes - Foto: Lula Bonfim/Ag. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Luciana Santos, inauguraram nesta terça-feira, 20, um laboratório maker no Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia (Ceeinfor) Mãe Stella, localizado na Rua Silveira Martins, no bairro do Cabula, em Salvador. A ação integra o programa ‘Mais Ciência na Escola’, que prevê a implementação de 180 laboratórios em unidades escolares da rede estadual.

Os espaços serão equipados com impressoras 3D, tablets, notebooks, computadores e kits de robótica, promovendo o uso de tecnologias inovadoras no processo de ensino e aprendizagem.

Presente no evento, a secretária da educação da Bahia (SEC), Rowenna Brito, destacou a importância estratégica da iniciativa.

“Hoje a gente está fazendo uma agenda casada do Governo do Estado com o Governo Federal, que é uma agenda estratégica para nós, de ciência, inovação, pesquisa e educação. Uma coisa não caminha afastada da outra. A gente já faz ciência na Bahia, os laboratórios que a gente entrega nas nossas novas unidades escolares de educação integral são a prova concreta disso".

"E hoje a gente ganha o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Governo Federal, implantando 180 laboratórios na Bahia, rede estadual, mas nas redes municipais também, e a gente sabe da importância de começar a fazer ciências lá no ensino fundamental, para que, quando o estudante chegar no ensino médio e no ensino superior, isso já esteja consolidado”, disse.

Bahia inaugura laboratório maker com foco em ciência na escola | Foto: Thuane Maria/GOVBA

O investimento total estimado para a estruturação dos 180 laboratórios é de R$ 21 milhões - R$ 18 milhões somente do MCTI. Para o laboratório do Ceeinfor, o investimento inicial é de R$ 100 mil, por meio da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

“O que a gente está fazendo é reafirmando o nosso compromisso, o compromisso do Governo do Estado, com a inovação, com a ciência e, sobretudo, fortalecendo a educação com práticas inovadoras, com práticas que a gente consiga garantir a permanência dos estudantes. É isso que a gente está fazendo na educação da Bahia”, afirmou Rowenna.

Além do foco na Educação Básica, a secretária também falou sobre o apoio ao ensino superior, destacando que a Bahia tem realizado importantes aportes nas universidades estaduais.

“O governador, na última semana, autorizou, inclusive, a contratação de mais 785 profissionais para o ensino superior. Ontem, nós entregamos carros para as universidades. Além disso, há orçamento para iniciação científica, para pesquisa e para a reestruturação física das nossas universidades. [...] Então, a gente vive, óbvio, um momento de desafio, porque é sempre um desafio fazer a gestão de quatro universidades estaduais, mas nós estamos muito felizes, avançando e construindo essa articulação, inclusive, da Educação Básica com o ensino superior”, destacou.

Bahia inaugura laboratório maker com foco em ciência na escola | Foto: Thuane Maria/GOVBA

Além do ‘Mais Ciência na Escola’, foram assinados compromissos estratégicos, como o resultado da chamada pública Identidade Brasil, que destina R$ 26,4 milhões para museus e acervos científicos da Bahia no programa Pop Ciência. Foi lançado ainda um edital de R$ 8 milhões para a criação de clubes de ciência pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (SECTI) e a SEC.