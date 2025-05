Estudantes da Bahia são premiados na Expo Milset Brasil 2025 - Foto: Fernanda Pereira

Seis projetos de estudantes da rede estadual de ensino da Bahia foram premiados pela Expo Milset Brasil, evento realizado em Fortaleza, Ceará . O evento reuniu trabalhos de diversas regiões do Brasil e de outros países.

Os estudantes baianos conquistaram credenciais para eventos científicos em destinos nacionais e internacionais, como Indonésia, Nova Iorque, Colômbia, Peru, Santa Catarina e Pernambuco. A secretária da Educação do Estado da Bahia, Rowenna Brito, parabenizou os estudantes e professores premiados.

“Percebemos a potência que a Bahia vem construindo na área da educação. Nossos estudantes estão sendo reconhecidos internacionalmente, o que é reflexo direto do trabalho dedicado de professores e professoras, da determinação do governador Jerônimo em priorizar a educação e dos investimentos contínuos que, com orgulho, já começamos a colher os frutos”, afirmou.

A premiação aconteceu no Náutico Clube Cearense e reconheceu os melhores trabalhos apresentados durante o evento. A Expo Milset Brasil é um dos maiores espaços de divulgação científica entre jovens, promovendo o intercâmbio cultural e acadêmico com foco especial nas regiões Norte e Nordeste.

Entre os premiados está o projeto “ ECOBRICKS: uma solução sustentável e rentável para o mercado de construção civil, do Centro Territorial de Educação Profissional do Sisal”, em Serrinha (NTE 04). A equipe formada por Arthur Santiago Gonzaga, Rafael Lima Gomes e Miguel de Oliveira Souza, orientada pelo professor Thales Lima do Nascimento, conquistou o 2º lugar na categoria Engenharia e uma credencial para a Genius Olympiad 2026, em Nova Iorque (EUA).

Alunos comemoram reconhecimento de projetos científicos

“Cada momento vivido na MILSET foi enriquecedor, desde as apresentações até as conversas nos corredores, as amizades construídas e a inspiração que os demais projetos nos proporcionaram. Nova Iorque nos espera em 2026, e vamos levar com orgulho a ciência feita na Bahia, pela nossa rede, com dedicação, criatividade e muita paixão”, contou o estudante Arthur Santiago, 21 anos, aluno do curso Técnico em Administração.

Outro destaque foi o projeto “A natureza em crise: a arte como voz”, do Colégio Estadual Luiz Viana Filho, de Candeias (NTE 26). As irmãs Mirely, Stefane e Yasmin Cândido dos Santos conquistaram credencial para a Olimpíada Internacional do Projeto de Ciência Aplicada, na Indonésia, em 2025.

“Nos esforçamos muito para chegar até aqui e lutamos muito pela premiação, porque queríamos honrar todo o sacrifício e dedicação da nossa orientadora. Receber a credencial para participar de uma Olimpíada Internacional de Ciência Aplicada está além do que um dia poderíamos imaginar. Estamos gratas pela oportunidade e continuaremos nos dedicando para alcançar novos objetivos”, afirmou Stefane.

Professores se orgulham de desempenho

O diretor do Colégio Estadual de Tempo Integral Antônio Batista, em Candiba (NTE 13), Valdimir Pereira Reis, destacou o orgulho de ver o trabalho do estudante reconhecido. “Ver os estudantes participando de uma feira em outro estado é uma grande satisfação e receber uma premiação aumenta ainda mais essa alegria”, opinou.

Já a professora Pachiele Cabral, do Centro Territorial de Educação Profissional de Araci (NTE 04), se emociona ao falar dos esforços dos alunos. “Ver jovens do sertão baiano, de Araci, ganhando destaque nacional e internacional com uma proposta sustentável, inovadora e comprometida com o meio ambiente é a confirmação de que estamos no caminho certo”, disse.

Para o professor Thales Lima do Nascimento, de Serrinha, “essa vitória não é apenas um troféu ou um certificado, mas a confirmação de que quando a educação pública é valorizada, os sonhos ganham asas e ultrapassam fronteiras”.

“Ver a evolução da ideia deles e o quanto eles têm aprendido ao longo desse processo me faz ter ainda mais certeza da importância da Iniciação Científica na Educação Básica”, concluiu a professora do Colégio Estadual Paulo Freire de Jequié, Karla Pedroza.

Confira a lista dos projetos premiados da rede estadual da Bahia na Expo Milset Brasil 2025:

Projeto: A natureza em crise: a arte como voz

Prêmio: Credencial para a Olimpíada Internacional do Projeto de Ciência Aplicada – Indonésia (2025)

Escola: Colégio Estadual Luiz Viana Filho | Cidade: Candeias (NTE 26)

Professora: Dra. Hevelynn Franco Martins

Estudantes: Mirely Mirandina Candido Rocha, Stefane Cândido dos Santos, Yasmin Cândido dos Santos

Projeto: Análise da eficiência do extrato de plantas nativas da Caatinga como larvicida natural: alternativa de combate às arboviroses

Prêmio: Credencial para a Informatrix Brasil – Santa Catarina

Escola: Colégio Estadual de Tempo Integral Antônio Batista | Cidade: Candiba (NTE 13)

Professor: Valdimir Pereira Reis

Estudante: Ruan Donato Veras

Projeto: Conectados: explorando os efeitos das telas na saúde mental juvenil

Prêmio: Credencial para a ExpoMilset AMLAT – Medellín (Colômbia)

Escola: Colégio Estadual da Bahia Central | Cidade: Salvador

Professoras: Valéria Danielly Oliveira, Fernanda Brito

Estudantes: Arthur Vitorio, Guilherme Fraga

Projeto: ECOBRICKS: uma solução sustentável e rentável para o mercado de construção civil

Prêmio: 2º lugar em Engenharia + Credencial para a Genius Olympiad 2026 – Nova Iorque (EUA)

Escola: Centro Territorial de Educação Profissional do Sisal | Cidade: Serrinha (NTE 04)

Professor: Thales Lima do Nascimento

Estudantes: Arthur Santiago Gonzaga, Rafael Lima Gomes, Miguel de Oliveira Souza

Projeto: Ecotamarindo: inovação sustentável na produção de biocombustíveis

Prêmio: Credencial para a Expoceti – Pernambuco

Escola: Centro Territorial de Educação Profissional de Araci | Cidade: Araci (NTE 04)

Professora: Pachiele Cabral

Estudantes: Keisla Fabian, Keila Gabrielle

Projeto: BIOPEL: adubo de liberação lenta feito com resíduos orgânicos e papel