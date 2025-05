Partiu Estágio: mais de três mil universitários são convocados - Foto: Thuane Maria/GOVBA

A primeira convocação do Programa Partiu Estágio foi publicada nesta terça-feira, 13, no site saeb.ba.gov.br. Segundo o edital, o Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Administração (Saeb), convocou 3.037 universitários, que devem se apresentar nos órgãos públicos em que irão atuar entre os dias 19 e 30 de maio.

Os estudantes selecionados irão receber mensagens via WhatsApp, informando que devem acessar suas contas no site ba.gov.br para verificar os procedimentos de entrega da documentação.

Gerido pela Secretaria da Administração, o Partiu Estágio é um programa do Governo do Estado da Bahia, lançado em abril de 2017, com o objetivo de oferecer oportunidades a jovens universitários baianos na Administração Pública Estadual. A iniciativa já contratou 22.485 estudantes desde sua criação, sem contar os 3.037 selecionados neste edital. O programa oferece bolsa de R$ 607,00 e auxílio-transporte.

Edital

O Edital nº 01/2025 abriu 5.504 vagas para estagiários no estado. Nesta primeira convocação, dentre os 3.037 estudantes selecionados, 1.448 são para a capital e outros 1.589 para o interior do estado, incluindo a Região Metropolitana de Salvador (RMS). Esta convocação abrange estudantes de 111 cursos de nível superior, que atuarão em 52 órgãos públicos, distribuídos em 237 municípios.

Este edital recebeu 14.489 inscrições. Os inscritos que não foram selecionados nesta convocação poderão concorrer ao Partiu Estágio caso seja realizada outra edição ainda este ano.