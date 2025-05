SEC abre mais de 200 vagas em mestrado para coordenadores pedagógicos - Foto: Foto Ilustrativa: Feijão Almeida

A Secretaria da Educação da Bahia (SEC) disponibiliza 225 vagas para os programas de mestrado profissional para coordenadores pedagógicos da rede estadual. Os cursos serão ministrados pelas Instituições de Ensino Superior (IES) públicas estaduais vinculadas à SEC - Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB) - e pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

O período da formação acontece entre agosto deste ano e julho de 2027. De acordo com a Coordenação Executiva de Programas e Projetos Estratégicos da Educação, a iniciativa representa uma ação estratégica para o fortalecimento da gestão pedagógica e a valorização dos profissionais da Educação na rede estadual.

O modelo pedagógico prevê aulas presenciais com frequência quinzenal e a liberação dos coordenadores pedagógicos às sextas-feiras para dedicação às atividades formativas, em compatibilidade com a formação continuada e a rotina das unidades escolares.

“É importante destacar que o modelamento do processo possibilita a formação continuada em serviço, como prevê a pós-graduação stricto sensu na modalidade mestrado profissional”, destacou José Bites de Carvalho, coordenador executivo da SEC.

Investimento em capacitação continuada

O investimento total estimado é de quase R$ 9 milhões, incluindo os custos de execução dos programas de mestrado e as despesas relativas ao apoio financeiro para deslocamento e permanência dos participantes.

O processo seletivo será conduzido por cada universidade responsável pela oferta das vagas, mediante a publicação de editais específicos. Os candidatos serão avaliados em diversas etapas, que podem incluir análise de documentos, provas de conhecimento e avaliação de projetos e entrevistas.

Os critérios de seleção, o cronograma detalhado e a documentação exigida serão especificados em cada edital, sendo de responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações e o cumprimento dos requisitos estabelecidos.

Inscrições

As inscrições para o Programa de Pós-Graduação em Currículo, Linguagens e Inovações Pedagógicas - mestrado profissional em Educação da UFBA - já estão abertas e seguem até o dia 9 de junho. No total, são oferecidas 30 vagas.

Já no dia 22 de maio serão abertas as inscrições para os programas de Pós-Graduação em Educação Científica, Inclusão e Diversidade e de mestrado profissional do Programa de Pós-Graduação em Educação do Campo, ambos da UFRB.

Também a partir do dia 22 de maio, os coordenadores pedagógicos interessados podem se cadastrar para concorrer a uma vaga no Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais, ministrado pela UEFS. Estão previstas, ainda, vagas para coordenadores pedagógicos em programas de mestrado na UNEB e UESC.