Iniciativa da UFBA emprega pessoas em situação de vulnerabilidade social

Os beneficiários deverão ser contratados nas empresas terceirizadas da UFBA - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) vai lançar no dia 26 de maio, o programa UFBA Acolhe e Emprega, iniciativa que emprega pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica na Bahia.

O programa, fruto de acordo de cooperação técnica com diversas instituições públicas do estado e município, vai destinar vagas de trabalho e fazer o acompanhamento dos beneficiários do programa. Entre o público que pode participar do programa estão pessoas em situação de rua, egressos do sistema prisional e pessoas trans e travestis, por exemplo.

Programa social

Os beneficiários deverão ser contratados nas empresas terceirizadas que prestam serviços para a UFBA. O Acordo de Cooperação foi firmado em setembro de 2024, inspirado em projetos desenvolvidos pela Defensoria Pública em parceria com movimentos sociais e com a Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac), vinculada à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do estado da Bahia. O acordo também envolve a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia e a Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer da Prefeitura de Salvador.

O programa prevê que as instituições parceiras poderão indicar potenciais participantes do projeto para a seleção das vagas de trabalho. A universidade, por sua vez, determinará no edital de contratação das empresas que parte das vagas seja destinada ao programa. As empresas contratadas para atuar em serviços diversos, como portaria e serviços gerais, por exemplo, serão responsáveis por selecionar e formalizar a contratação dos novos funcionários.

A Universidade também deve fomentar novos projetos de pesquisas para avaliar o impacto da ação. As pesquisas devem avaliar os efeitos e impactos da inclusão das pessoas em situação de rua entre os funcionários terceirizados, e também deverá avaliar se houve resistência e medo entre as empresas contratantes a adotar tal prática.

Lançamento

No dia 26, será realizado o seminário UFBA Acolhe e Emprega: por uma universidade comprometida com justiça e reparação social. Serão reunidos representantes da UFBA, movimentos sociais, e dos órgãos que compõem o acordo de cooperação. O evento acontece no auditório da Escola de Administração (EAUFBA), no Vale do Canela, das 8h30 às 13h.

Na programação, além do reitor Paulo César Miguez de Oliveira, o seminário terá participação de Sueli Oliveira, coordenadora do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, e do doutorando Lucas Vezedek, integrante da coordenação técnica da pesquisa do Censo PopRua Salvador 2023, entre outras representações.

O seminário é a primeira iniciativa voltada para sensibilizar a comunidade universitária sobre o acordo e o objetivo é orientar a comunidade para acolher os novos funcionários, como uma oportunidade de inclusão e justiça social.