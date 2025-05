Universidade de Salvador abre vagas de emprego exclusivas para PCDs

Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge) - Foto: Divulgação

O Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge) abriu vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). As oportunidades são para o cargo de assistente administrativo, para as seguintes atividades: atender clientes internos e externos; atualizar cadastros e planilhas de controle interno; manter sistemas de arquivamento adequados e prestar suporte nas atividades administrativas dentro da área.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter ensino médio completo e conhecimento e habilidades com o pacote Office. O trabalho é presencial, de segunda a quinta-feira, das 8h às 18h, e nas sextas-feiras, das 8h às 17h, na Unijorge Campus Paralela.

Os interessados devem enviar currículo e laudo para o e-mail [email protected], com o título "Assist. PCD". Vaga exclusiva para PCD.