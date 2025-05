Embasa realiza atendimento móvel na Federação a partir desta segunda

O atendimento móvel da empresa está disponível no Centro Social Urbano da Federação - Foto: Divulgação Embasa

Os moradores do bairro da Federação terão acesso aos serviços comerciais da 'Embasa mais perto de casa', a partir desta segunda-feira, 19, até sexta-feira, 23.

Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), o atendimento móvel da empresa está disponível no Centro Social Urbano da Federação, localizado na 2ª Travessa Pedro Gama, nº 54, sempre das 9h às 16h.

Durante o período, os moradores podem negociar débitos com a Embasa e acessar serviços como emissão de segunda via de conta, solicitação de ligação e religação de água, revisão de fatura e cadastro na tarifa social.

Documentação

No momento do atendimento, é preciso apresentar de documento oficial com foto e comprovante de ligação com o imóvel, como conta de luz ou água.