Travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa nesta segunda

A Travessia Salvador-Mar Grande continua sem operar nesta segunda-feira, 19, e completa o terceiro dia consecutivo suspensa. O serviço foi interrompido no último sábado, 17.

A decisão foi continuada devido às condições de navegação adversas, com mar agitado e fortes ventos, na Baía de Todos-os-Santos, conforme comunicado da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (ASTARAMAB).

Já a Travessia Salvador-Morro de São Paulo vai operar, mas com conexão, no sistema semi-terrestre, com os passageiros sendo transportado até Itaparica, de onde seguem em ônibus dos operadores até a Ponta do Curral, em Valença e completam o trajeto até o Morro em lanchas, de acordo ainda com ASTRAMAB.

As escunas de turismo que operam o passeio pelas ilhas também seguirão suspensas nesta segunda-feira, 19.

Até o momento não há previsão sobre a retomada das operações, segundo a ASTRAMAB.