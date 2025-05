Integrantes de torcida organizada são detidos com bombas caseiras

Agentes encontraram mochila com bombas caseiras neste domingo, 18 - Foto: Batalhão Apolo - PMBA/DCS

Um grupo de torcida organizada foi detido pela Polícia Militar em posse de bombas caseiras na Baixa do Bonfim, na manhã deste domingo, 18.

De acordo com a PM, os agentes do Batalhão Apolo e do Bepe apreenderam os integrantes durante intensificação de patrulhamento, os militares visualizaram os indivíduos, os quais foram alcançados, abordados e detidos.

Com eles, foram apreendidos uma mochila com bombas caseiras. Todo material apreendido e os suspeitos foram encaminhados para a Polícia Civil, onde a ocorrência foi formalizada.