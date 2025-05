Com mar agitado, travessia Salvador-Mar Grande é suspensa

Ainda não há previsão para a retomada das operações - Foto: Astramab | Divulgação

As operações da travessia Salvador-Mar Grande foram suspensas, desde a manhã deste sábado, 17, nas águas da Baía de Todos-os-Santos. A decisão foi tomada após um alerta sobre as condições de navegação no litoral baiano, conforme comunicado da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

Com a atuação de um sistema de alta pressão sobre o oceano, toda a faixa litorânea entre a cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, e Recife, capital de Pernambuco, estaria sofrendo com fortes ventos e mar agitado.

Esse contexto de risco provocou a suspensão da circulação de embarcações que fazem não apenas a travessia Salvador-Mar Grande, mas também as escunas de turismo que fazem passeios pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos e os barcos que fazem viagens diretas entre a capital baiana e Morro de São Paulo, no Baixo Sul.

Alternativa

Como alternativa para ida a Morro de São Paulo, os passageiros estão sendo transportados até Itaparica, onde continuam viagem de ônibus até o município de Valença. De lá, completam o trajeto final até Morro de São Paulo como lanchas. Com isso, o percurso passa a ter duração aproximada de 3h20, uma hora a mais em relação à travessia direta.

Os horários de saída de Salvador são às 9h, 10h30 e 14h30. Já em Morro de São Paulo, as partidas ocorrem às 11h30, 14h40 e 15h.