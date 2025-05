5 pessoas são atropeladas próximo à Arena Fonte Nova após BA-VI

Entre as cinco vítimas, duas tiveram ferimentos graves, e outros três ficaram com ferimentos leves - Foto: Cidadão Repórter

Um carro atropelou cinco pessoas na Ladeira da Fonte das Pedras, região da Arena Fonte Nova, após o clássico BA- VI, realizado neste domingo, 18. As informações são de testemunhas que estavam no local.

Entre as cinco vítimas, duas tiveram ferimentos graves, e outros três ficaram com ferimentos leves. Uma testemunha relatou ao Portal A TARDE, que um dos feridos chegou a ficar debaixo do carro.

"A motorista do carro tentou fugir e foi impedida por populares. Em nenhum momento a condutora saiu do veículo", disse uma testemunha que não quis se identificar.

Outros populares que estavam no local, relataram o susto com a cena.

"Foi bem forte e o susto maior foi ter visto uma pessoa que estava debaixo do carro", disse outra testemunha.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e prestou atendimento às vítimas. Ainda não se sabe o estado de saúde dos feridos mais graves.

A reportagem procurou a Transalvador e ainda aguarda posicionamento do órgão.