Presidência da CBF: Samir Xaud registra candidatura em chapa única

Samir Xaud, 41 anos, atualmente é presidente da Federação Roraimense de Futebol - Foto: CBF/Divulgação

O presidente da Federação Roraimense de Futebol, Samir Xaud, 41 anos, se lançou na chapa para concorrer à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), neste domingo, 18.

Até o momento, Samir Xaud é o único que aparece em chapa registrada no pleito previsto para ocorrer no próximo domingo, 25. Ainda neste sábado, 18, vários presidentes de federações passaram a tarde em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, fazendo ligações e conversando com clubes e dirigentes de todo o país, com um objetivo em comum: levar Samir Xaud ao cargo mais importante do futebol brasileiro.

O presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, também cotado ao cargo, não conseguiu reunir apoio suficiente para uma chapa oponente.

Entre os fatores em comum no grupo de Samir Xaud, estão: a pouca idade, pelos menos em comparação com os últimos que sentaram na cadeira de presidente da CBF, como Ednaldo Rodrigues (71 anos), Rogério Caboclo (51 anos), Coronel Nunes (86 anos) e Marco Polo del Nero (84 anos).

O presidente da Federação de Futebol do Pará, Ricardo Gluck Paul, tem 47 anos e é um dos principais articuladores da candidatura de Samir, e vê com ótimos olhos a chegada de uma nova geração de dirigentes ao poder na CBF.

“O futebol brasileiro precisa urgentemente de renovação. Há tempos que falamos entre nós, dirigentes de federação, que a hora dos presidentes mais jovens chegaria. Esse processo eleitoral e a candidatura do Samir representam oportunidade única para trazer uma nova forma de gestão para a CBF, mais aberta, mais dinâmica e mais próxima dos tempos atuais”, afirmou Ricardo Gluck Paul.