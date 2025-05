Ednaldo buscou ajuda de Lula para se manter na CBF; saiba reação

Ednaldo tentou ajuda de Lula - Foto: Reprodução | Agência Brasil

O presidente afastado da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Ednaldo Rodrigues, tentou a ajuda do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para conseguir se manter no comando da instituição.

De acordo com informações do colunista Lauro Jardim, Ednaldo ligou para Lula quando o presidente brasileiro estava na Rússia, em viagem oficial. O dirigente baiano suplicou por ajuda do petista, para garantir a manutenção da presidência da CBF.

Lula, porém, não teria se esforçado para ajudar Ednaldo, tornando inútil a movimentação do dirigente.

Sem a ajuda de Lula, Ednaldo acabou sendo afastado da presidência da CBF na última quinta-feira, 15, por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

Entenda

A queda de Ednaldo Rodrigues foi motivada pela descoberta de que a assinatura de um vice-presidente da CBF, o Coronel Nunes, foi falsificada para validar o acordo que garantiu a manutenção do baiano no comando da instituição.

Esse acordo teria sido assinado por cinco dirigentes da CBF, encerrando a ação que questionava o processo eleitoral que levou Ednaldo ao poder e permitindo que, em março, ele se reelegesse à presidência da instituição.

Após a descoberta da falsificação, a Justiça foi acionada e o TJ-RJ, através do desembargador Gabriel Zefiro, decidiu pelo afastamento de Ednaldo do cargo, a nomeação de um interventor e a convocação de novas eleições para a diretoria da CBF.