Criminosos invadem casa e fazem dois reféns em Tancredo Neves

Crime aconteceu nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 19 - Foto: Foto: Divulgação PM

Duas pessoas foram feitas reféns por quatro criminosos na manhã desta segunda-feira, 19, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. De acordo com informações iniciais, as vítimas são uma criança e um adolescente.

Guarnições da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) estão no local conhecido como Buracão e tentam negociar a liberação das vítimas enquanto aguardam a chegada do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

Um morador gravou o momento em que um intenso tiroteio acontecia no bairro por volta das 5h30 da manhã desta segunda-feira. Não há informações se há relação entre os casos.



Veja o vídeo:

A reportagem entrou em contato com as polícias Militar e Civil e aguarda mais detalhes sobre o caso.

*Matéria em atualização