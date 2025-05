Moradores ficam sem energia após cabos pegarem fogo em Narandiba

Equipes da Coelba atuam na recomposição dos fios de energia danificados - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Moradores de Narandiba ficaram sem energia após cabos de telefonia e internet pegarem fogo na madrugada desta segunda-feira, 19. Segundo a Neoenergia Coelba, o incêndio teve início nos cabos de telecomunicação e acabou atingindo também a rede elétrica que atende a um pequeno trecho da região.

De acordo com a distribuidora, profissionais atuam na recomposição dos fios de energia danificados pelas chamas e normalização dos clientes afetados. Além disso, informaram que todas as empresas de telecomunicações que atuam na região serão notificadas para que adotem as medidas cabíveis nos seus equipamentos.

A Coelba reforçou que a responsabilidade pela manutenção dos chamados Gatonet é das operadoras, que são as proprietárias pelos cabos, mas que possui ações contínuas para a remoção desses fios.