'Registre-se!': mutirão de documentos gratuitos é prorrogado em Salvador

- Foto: Divulgação Sempre

A ação da Semana Nacional de Registro Civil (Registre-se!) foi prorrogada até a próxima sexta-feira, 23, em Salvador. O mutirão, que oferece a emissão gratuita de documentos civis, ocorre na sede do Cadastro Único, no bairro do Comércio, das 7h às 16h.

O atendimento segue sendo feito por ordem de chegada, com distribuição de senhas, respeitando as prioridades legais e sem necessidade de agendamento prévio.

De acordo com o secretário da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães, pessoas em situação de vulnerabilidade social poderão solicitar gratuitamente segundas vias das certidões de nascimento e casamento durante o período de prorrogação.

Balanço

Na primeira semana da ação, foram emitidas 10.766 certidões em todo o estado, das quais 2.230 foram entregues na capital baiana.

A iniciativa é promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com as corregedorias dos tribunais de Justiça dos estados. Em Salvador, a ação conta com apoio da Sempre.