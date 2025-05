Iuri Sheik vai a Júri Popular por morte de empresário na Bahia

Iuri Sheik é acusado de matar a tiros o empresário William de Oliveira - Foto: Reprodução | Polícia Civil da Bahia

Cinco anos, 11 meses e 34 dias. Este é o tempo em que dona Nélia de Oliveira Vieira, 55 anos, aguarda para ver Iuri Santos Abraão, 37 anos, o Iuri Sheik, atrás das grades. O digital influencer é acusado de matar a tiros, em 23 de junho de 2019, o único filho homem dela, o empresário William de Oliveira, à época com 28 anos. O crime aconteceu em Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano.

Pelo que parece, a espera da senhora terá fim. Nesta terça-feira, 20, Iuri Sheik irá a Júri Popular, no Fórum Desembargador Wilde Oliveira Lima, em Santo Antônio de Jesus, 193 km de Salvador.

O advogado criminalista Vivaldo Amaral, representante da família da vítima, acredita que o julgamento deva durar três dias e que, ao fim, Iuri sairá condenado. "A expectativa da defesa é a melhor possível. O júri irá fazer justiça e justiça, nesse caso, é condenar o Iuri Sheik com a pena máxima de 30 anos de prisão", afirmou o defensor.

Quando foi assassinado, Will deixou três filhas pequenas | Foto: Reprodução Redes Sociais

Em meio a dor da perda e da espera por Justiça, dona Nélia também segue confiante de que o acusado de assassinar seu filho será preso.

Desde o dia 14 de setembro de 2020, Iuri aguarda julgamento em liberdade. "Como eu sempre estou falando, que a justiça seja feita, que ele pague pelo mal que fez com o meu filho. Eu sei que nada vai trazer ele [William] de volta, mas é só para servir mesmo de consolo. Que ele [Iuri Sheik] seja preso. Amanhã ele vai sair direto para a cadeia", desabafou, dona Nélia, entre lágrimas.

O digital influencer foi detido por força de mandado de prisão preventiva, no dia 26 de junho de 2019, três dias após o crime. Na ocasião, ele se apresentou com um advogado na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba, e foi indiciado por homicídio qualificado. Sheik ficou preso no Completo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, pouco mais de um ano e dois meses, e foi solto após a Justiça deferir um pedido de liberdade por habeas corpus.

Assim como a ex-sogra, a autônoma Eniele Nascimento, mãe de duas filhas de William, também tem a esperança de ver Sheik pagar pelo crime cometido. "Eu espero justiça! A vida de William não irá voltar jamais, mas aqui temos vidas que perdeu o rumo, vidas que perdeu o brilho. Minha filha não teve festa de 15 anos porque era um sonho dela com o pai, as minhas filhas perderam tudo que tinham. Tem uma mãe que não tem mas brilho. Eu espero que ele pegue a pena máxima, ele tirou uma vida", bradou a mulher, que na época da morte do empresário, já não estava mais casada com ele.

Quando foi morto, Willian deixou três filhas pequenas. Duas com Eniele, de 7 e 8 anos, e outra de apenas um mês de vida, com Bianca Feitosa. Segundo dona Nélia, quando o filho foi assassinado, ele já não estava mais com Bianca.

Motivação e desavença antiga

Logo após o crime, algumas versões foram apresentadas como motivação, uma delas teria sido o envolvimento de Willian com uma mulher que, coincidentemente, também se chama Bianca, e que seria amiga de Sheik.

Em entrevista a uma emissora local, nesta segunda-feira, 19, Iuri sustentou a versão de que o desentendimento entre ele e a vítima foi motivado por causa da mulher e disse: "ela era amante dele". Ele afirmou que pretende explicar o envolvimento da mulher, na terça-feira, diante do júri.

No entanto, Eniele nega essa informação e diz que a rixa entre o ex-marido e o digital influencer era antiga. Segundo ela, Willian, que era ex-empresário da banda Black Style, não gostava de Sheik e o ignorava. Inclusive, no dia do crime, Will, como era mais conhecido, teria se negado a apertar a mão do acusado, o que o revoltou.

"Ele já afrontou o William várias vezes. Até em um show ele chegou a pirraçar o William, porque ele era pirracento. Então, o William não gostava de ostentar, já Iuri sempre gostou. Então, eles não se davam bem por esse motivo. Ele era muito exibido, e William não gostava. E ele tentava uma amizade que o William nunca quis. Só que essa moça [Bianca] que ele cita, ela não foi amante dele. Quando o William se envolveu com ela, os dois eram solteiros, tanto ela, como o William. Ele [Sheik] está tentando usar isso como justificativa", explicou Eniele.

Iuri Sheik e a defesa

Ainda durante entrevista a TV, Iuri Sheik confirmou ter tido uma desavença com Will, entretanto, negou ter atirado no músico e produtor. "Não peguei pistola, não atirei em ninguém. Não peguei arma, nunca tive com arma, sempre fui um cidadão de bem, trabalhador e honesto. As pessoas imaginam que foi isso que aconteceu, que puxei uma arma para ele. Sempre fui uma pessoa influente e jamais faria algo por causa de um aperto de mão", defendeu-se o digital influencer.

Em conversa com o Portal A TARDE, o advogado de Sheik, Victor Valente, disse estar confiante na absolvição do cliente. "Vai ser o momento da gente poder contar a nossa versão, que é a verdade dos fatos. Obviamente, objetivando a absolvição. Viemos com certeza de absolvição, justamente porque a verdade está a nosso lado. Enfim, estamos na expectativa também de um julgamento justo em que a a população vai fazer justiça e que Deus nos abençoe e dê um julgamento justo para todos", declarou o defensor.

Questionado se sustentará a informação dada por Sheik, durante entrevista a TV, que não atirou na vítima, Valente apenas disse: "informações sobre a tese defensiva vão ser discutidas no plenário".

Relembre o crime

Na ocasião do crime, na noite do dia 23 de junho de 2019, Willian e Iuri participavam de uma festa estilo 'paredão', no centro da cidade de Santo Antônio de Jesus. A desavença entre eles teria ocorrido após Will se negar a apertar a mão do digital influencer.

Iuri teria saído do local e retornado momentos depois de carro, descido e atirado duas vezes no empresário. Ele fugiu em seguida e só foi preso, no dia 26 de junho, três dias depois, ao se apresentar com advogados, no DHPP.

Will foi levado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), onde ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave, por três dias. Ele morreu no dia 26 de junho, mesmo dia da prisão de Sheik.