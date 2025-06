Encontro Estudantil: inscrições de projetos seguem até 11 de junho - Foto: Emerson Santos/SEC

Estudantes da rede estadual de ensino interessados em inscrever projetos para a participação no Encontro Estudantil da Rede Estadual de Educação (etapas Territoriais e Estadual) têm até o dia 11 de junho para formalizar a solicitação no site da Secretaria da Educação da Bahia (SEC). Alunos com matrícula ativa sob orientação de professores e pesquisadores das unidades escolares podem participar da iniciativa.

Entre os dias 12 de junho a 7 de julho será realizada a avaliação e classificação dos trabalhos apresentados. Já entre os dias 9 de julho a 7 de agosto, acontecerá a Etapa Territorial, que consiste na apresentação e avaliação dos projetos selecionados nos municípios de Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Ilhéus.

Consolidado como maior evento estudantil do Brasil

O Encontro Estudantil da Rede Estadual de Educação promove intercâmbio de conhecimento e experiências, além de proporcionar visibilidade aos projetos estudantis, sob a coordenação de professores da rede. A iniciativa atrai alunos de todo o Estado e permite vivências que unem conhecimento, cultura e desenvolvimento a toda a comunidade escolar.

“É uma grande celebração das unidades escolares da rede estadual de ensino, congregando os melhores projetos, de modo inclusivo, de todos os territórios de identidade. Também é um momento de congregar amigos, de ter uma dimensão da paisagem, de sair do seu próprio lugar, de aprender com as demais escolas, de ter uma dimensão de rede e ao mesmo tempo, de fortalecer as políticas de iniciação à pesquisa e também de desenvolvimento das tecnologias da rede estadual”, afirma Ezequiel Westpwal, superintendente de Educação Profissional e Tecnológica da SEC.

O evento reúne programas e projetos estruturantes da Educação Básica, Profissional e Tecnológica do Estado, entre eles Feira de Ciências, Empreendedorismo Social e Inovação da Bahia (FECIBA), Seminários Territoriais da Educação Profissional e Tecnológica e Oficinas do Educa Mais Bahia, além de projetos artísticos e culturais, bem como os encontros da juventude rural baiana, de líderes de classe e de jovens ouvidores.